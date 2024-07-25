TEB’den ekonomiye 287 milyar TL destek

TEB, bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, “daha iyi bir gelecek” için sürdürülebilir finansı desteklemeye devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde TEB, IFC’ye 100 milyon avro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye’nin önde gelen bankası olma vizyonuyla hareket eden TEB, 2024 yılında sağladığı ikinci tahvil finansmanıyla ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak KOBİ’lerin finansmana erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi kapsamında TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon avro tutarında yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Söz konusu anlaşmayla EBRD’nin uygulamaya aldığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı Türkiye’de ilk defa TEB aracılığıyla KOBİ’lerle buluşturuldu. Program kapsamında sağlanacak kaynak, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

TEB, 2013’te hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı’nın 10’uncu yılı dolayısıyla, bankanın yenilikçi ve girişimci bakış açısıyla hayata geçirdiği çalışmaların başarısını ekosistemin paydaşlarıyla birlikte kutlamak üzere özel bir etkinlik düzenledi. 10 yıl boyunca TEB, Girişim Bankacılığı ile finansal ve finansal olmayan hizmetleriyle 2 bini aşkın girişimciye destek sağladı. Girişimcileri desteklemeye ve girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsamında TEB Girişim Bankacılığı, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle yeni bir hızlandırma programı hayata geçirdi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen programda farklı aşamalardan 10 girişimci Fransa’da düzenlenen teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı. Program ile girişimcilere yurt dışında yeni iş fırsatları yaratmaları, iş birliği geliştirmeleri ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmaları için imkanlar da sunuluyor.