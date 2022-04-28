TEB'den ilk çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar liralık net kâr

TEB'den yapılan açıklamaya göre, krediler toplam aktiflerinin yüzde 57’sini oluşturdu. Bankanın toplam kredileri 126,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 153,5 milyar lira oldu.

31 Mart itibarıyla bankanın aktif toplamı 221 milyar TL olurken net kârı 1,595 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in öz kaynakları 15,8 milyar TL olurken sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 17,46 oranında gerçekleşti.

Tüketici kredilerinde dijital kanalların kullanımının arttığı ilk çeyrek verilerine göre başvuruların yüzde 82’sini dijital kanallardan alan TEB, onaylanan kredilerin yüzde 83’ünü yine dijital kanallardan kullandırdı. Dijital kanal geliştirmeleriyle müşterilerine yeni kampanyalar sunarak bireysel kredi üretim süreçlerini iyileştirdi.

Dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısını 2,3 milyona yükseltti.