TEB'den reel sektörün dış ticaret finansmanına 450 milyon dolarlık destek

TEB sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi. Sürdürülebilirlik performans hedefleri içeren sendikasyon kredisi 14 ülkeden toplam 24 bankanın katılımıyla gerçekleşirken, ilave kaynak artışıyla yüzde 136 oranında yenilendi.

367 ve 734 gün vadeli kredinin, 367 gün vadeli diliminin maliyeti SOFR+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50 olarak gerçekleşti. TEB'in uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına ve Türkiye'nin ekonomik alanda olumlu seyrine paralel olarak yedi yıl sonra ilk kez 2 yıl vadeli bir dilimin de yer aldığı işlemde, ikinci dilimin maliyeti SOFR+ yüzde 2,25 ve Euribor+ yüzde 2,00 oldu.

Sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD, aracılığını ise First Abu Dhabi Bank üstlendi.

Reel sektörün dış ticaret finansmanına destek

Banka Genel Müdürü Ümit Leblebici, sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Leblebici, yeniledikleri sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon dolar talep geldiğini vurgulayarak, "Dış finansman imkanlarımızı derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımaya devam edeceğimizi, muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarımızla olan yakın işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Üç performans hedefi belirlendi

Kredinin bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilendiğinin altını çizen Leblebici, "Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile çevresel ve sosyal kriterleri odağımıza alarak üç performans hedefi belirledik. Buna göre, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ'lere sağlanan finansman tutarının artırılmasını sağlayacağız. KOBİ'lerin yeşil ve çevre dostu projelerinin finansmanı ile kurumsal firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönündeki yatırımları destekleyeceğiz" dedi.

2024'ün başından bu yana uluslararası piyasalardan toplamda 1 milyar 300 milyon dolarlık kaynak girişi sağladıklarına dikkat çeken Leblebici, 'verimlilik odaklı büyüme' stratejileri kapsamında sermaye yeterlilik oranını güçlendirerek Türkiye'nin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitelerini daha da artırmış olduklarını ifade etti.