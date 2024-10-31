TEB'den yılın 9 ayında 8 milyar 86 milyon lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 30 Eylül itibarıyla TEB'in aktif toplamı 568 milyar lira olurken, net karı 8 milyar 86 milyon lira olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 56,1'ini oluşturdu.

TEB'in toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 319 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 385 milyar lira oldu. 2024 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in özkaynakları 41,7 milyar lira, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.

Banka, uluslararası sermaye piyasalarında 300 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. TEB'in Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracına, ihraç tutarının üç katının üzerinde, 1,1 milyar dolar talep geldi. Bu ihraç, TEB'in ocak ayında gerçekleştirdiği 400 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı ve mayıs ayında International Finance Corporation (IFC) ile gerçekleştirdiği 100 milyon avro tutarındaki tahvil ihracı sonrası uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği üçüncü borçlanma işlemi oldu.

,20 milyon avroluk "Yeşil Kredi" anlaşması

Banka, yılın üçüncü çeyreğinde de müşterilerinin sürdürülebilirlik kapsamındaki proje ve yatırımlarında ihtiyaç duydukları finansman desteğini sunmaya devam etti. Borusan Otomotiv Grubu'nun elektrikli araçlara yönelik gerçekleştirdiği 20 milyon avroluk "Yeşil Kredi" anlaşması kapsamında tamamlanan gayri nakdi işleme aracılık etti.

TEB, müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve pratik yapabilmeleri için CEPTETEB Mobil'i geliştirmeye devam etti. Yenilenen uygulamada kullanıcılara diledikleri zaman dijital hesap cüzdanını belirli tarih aralıklarına göre oluşturma, kart harcamalarına ilişkin itirazları iletme ve diğer kanallardan oluşturulan itirazları görüntüleme seçenekleri getirildi.

Ödeme İste fonksiyonu sayesinde müşterilere başka banka veya CEPTETEB kullanıcılarından ödeme isteğinde bulunmanın yanı sıra kendilerine iletilen talepleri kabul veya reddetme imkanı tanındı.

Ticari nitelikli müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarladığı CEPTETEB İŞTE'de yaptığı geliştirmelerle Banka, akıllı arama özelliğiyle yenilenmiş menü tasarımı, sigorta yenileme tercihi, otomatik fatura ödeme talimatı güncelleme, dijital cüzdan, karekod ile para transferi, kayıtlı diğer banka hesaplarından bakiye değişim bildirimi, diğer bankalara ait para transfer ve ödeme iste ekranlarında IBAN doğrulama gibi hizmetleri hayata geçirdi.

Teminat mektubu gözlem ve başvuru yapma, şahıs firmaları için kimlik kartıyla kullanıcı oluşturma, diğer bankalara ait POS cihazlarının işlem detaylarını takip etme işlemleri de devreye alındı. Müşteri olmayan gerçek ticari statüdeki KOBİ ve esnafların da görüntülü görüşmeyle CEPTETEB İŞTE üzerinden müşteri olarak, tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmaya başlaması sağlandı.

TEB, Girişim Bankacılığı ile her yıl 200'den fazla girişime destek olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. TİM-TEB Girişim Evi-InoSuit Startup to Corporate (S2C) buluşmaları kapsamında Girişim Evi girişimcileri ile İnosuit programında yer alan ihracatçı kurumsal firmalar bir araya geldi.