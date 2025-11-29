Tech Hub ile Anadolu sanayisi dönüşecek

Mehmet H. GÜLEL

Türkiye’nin sanayide dönüşüm kapasitesini artırmayı hedefleyen ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Birleşmiş Millet­ler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) içinde açılan merkez, işletmelerin gerçek üretim orta­mında dijital dönüşüm teknoloji­lerini deneyimlediği bir alan ola­rak faaliyet gösterecek.

5G ihalesinden sonra işletmelerin ilgisi arttı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kesti­oğlu, 5G’nin özellikle işletmelerin dijitalleşme yolculuklarını hızlan­dıracağını söyledi. Bugün attıkla­rı adımının Gaziantep’in üretim gücünü ileri teknolojiyle buluş­turarak yeni bir döneme taşıyan bir başlangıç olduğunu kaydeden Kestioğlu, zeka çağında işletmele­rin dünyada rekabetçi olabilmele­ri ve varlıklarını geleceğe taşıya­bilmeleri için dijitalleşme artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kestioğlu, dijitalleşme endeksin­de +1 puanın yüzde 6 daha verim­lilik sağladığına dikkat çekerek, bunun da Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya 26 milyar dolar kazanç anlamına geldiğini belirt­ti. Tech Hub ile 1 yılda 500 işlet­meye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Kestioğlu, bugüne kadar 10 firmanın 5G yatırımlarını yap­tığını açıkladı. Kestioğlu, İstanbul ve Ankara’da veri merkezi yatırı­mı için fizibilite çalışmalarının de­vam ettiğini kaydetti.

“Firmaların dönüşümüne desteğe devam edeceğiz”

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Bizler de Model Fabrikamızın tüm imkanlarını seferber ederek entegre bir anlayışla firmalarımızın dönüşüm süreçlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şöyle konuştu: “Dijital dönüşüm artık sadece bir tercih değil, şehirlerin geleceğini belirleyen en stratejik alanlardan biri. Gaziantep olarak akıllı şehir teknolojilerini sanayimizle, üretim kapasitemizle ve genç insan kaynağımızla entegre eden güçlü bir model oluşturduk. Vodafone Business Tech Hub, bu vizyonun önemli bir ayağını tamamlıyor. "

“5G deneyimimizi Türkiye’ye taşıyoruz”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Gaziantep Model Fabrika’nın Anadolu sanayisi için önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Artık 5G geleceğin değil bugünün teknolojisi. 5G’yi 1 Nisan 2026 itibarıyla tüm Türkiye’de hayata geçireceğiz. 5 kıtadaki 5G deneyimimizi ülkemize taşıyarak Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde en kapsamlı 5G hizmetini sunacağız. ” artıracak hem de gençlerimize teknoloji tabanlı istihdam ve girişim fırsatları sunacak.”