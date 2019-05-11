TechCar'dan her marka araca servis hizmeti

11 Mayıs 2019

Araç bakım ve onarım servis zinciri Bosch Car Service güvencesi ile TechCar Otomotiv, yeni araç bakım onarım servisini Urla'da hizmete açtı.

Açılışta konuşan TechCar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Davut Uçar, "İzmir ve çevresinde araç sahiplerinin, güvenerek araçlarını teslim ettikleri bir hizmet noktasına ihtiyaç duyduklarını gördük. Bu nedenle marka fark etmeksizin hızlı ve doğru çözüm sunan bir onarım bakım hizmeti sunmak üzere yatırım yaptık" dedi.

Sundukları hizmetin en önemli özelliklerinden birinin "üretici garantisinin bozulmaması" olduğunu vurgulayan Uçar, "Tüm onarım ve bakım çalışmalarını üretici teknik özelliklerine göre yapıyoruz, üretici garantisi bozulmadan hizmet verilebiliyor. Aracın değerini koruması için sadece orijinal parçalar veya en yüksek kalitede yedek parçalar kullanıyoruz" diye konuştu.

Bosch Car Service adına açıklamalarda bulunan Bölge Koordinatörü Dağhan Teoman ise, bağımsız araç bakım ve onarım servis zinciri Bosch Service organizasyonun dünya genelinde yaklaşık 15 bin üyesi bulunduğunu, Türkiye'de 62 ilde, toplam 242 servis noktası ile hizmet verdikleri bilgisini verdi. Teoman, 2020 yılına kadar Türkiye'nin 70 ilinde 300 servis noktasına ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.