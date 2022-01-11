TECHEL, doğal içerikli kompozitlerde büyüyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tekstildeki güçlü altyapısını kompozit malzemelerin geliştirilmesinde kullanan TECHEL, kendi Ar-Ge’sinde geliştirdiği karbon lifli polimer malzeme ile betonarme yapıların kolon, kiriş, tavan, taban gibi güçlendirmeye ihtiyaç duyulan her noktasında uygulama yapıyor. Ayrıca patlamaya karşı dayanımını ölçmek için Roketsan ile patlama testleri yapan TECHEL, Roketsan’a ürün verdi. Yeni bir uygulama olarak termoplastik kaplanmış kompozit malzemeler üzerinde çalıştıklarını duyuran Elvin Tekstil Genel Müdürü Murat Canik, ortaya çıkan yüksek mukavemetli termoplastik kaplı kompozit plakaların otomotiv endüstrisi başta olmak üzere spor malzemeleri, taşıma halatları gibi pek çok farklı alanda kullanılabildiğini vurguladı. 2017 yılından bu yana TECHEL bünyesinde kompozit sanayine konsantre olduklarını anlatan Canik, karbon lifli polimer malzemelerin yanı sıra kenevir ve keten gibi doğal içerikli kompozitler üzerinde de çalıştıklarını duyurdu.

Murat Canik, katma değer açısından kompozit malzemelerin kilogram birim fiyatının 20 ile 30 euro arasında değiştiğini vurguladı. Canik, “Tamamladığımız bir Ar-Ge çalışması kapsamında plastikle karbon elyafının birleştirilerek ısıl işlemle basılarak şekil almasını sağlamak. Bunda başarıya ulaştık. Şimdi de keten, kenevir gibi doğal elyaflar üzerine çalışıyoruz. Öte yandan elektrikli araçlarla birlikte araçların hafifletilmesi gerekiyor. Ürettiğimiz malzeme otomotiv endüstrisinde de kullanılabiliyor. Dünyada termoplastik ile araç üretimleri başladı. Keten, kenevir gibi malzemelerin üzerinde de termoplastik çalışmalarımız var” dedi.

Geri dönüştürülmüş ekolojik malzemelere odaklandı

Perdelik ve döşemelik kumaş üreticisi olarak köklü bir geçmişe sahip olan Elvin’in üretimleriyle ilgili de bilgi veren Murat Canik, çok fazla model üreten ve çeşidi olan bir firma olduklarını, kısa metrajlarla ve farklı modellerle niş bir üretim yaptıklarına işaret etti. Teknik tekstilin toplam tekstil üretimi içindeki payının yüzde 4 olduğunu belirten Canik, “Elvin Tekstil olarak geri dönüştürülmüş ekolojik malzemelere odaklandık. Global Recycle Standart (GRS) belgeli bir firmayız. Geri dönüştürülmüş pamuk, yün, akrilik de kullanıyoruz. Bu alanda ilerleyeceğiz. Ayrıca fantezi iplik tesisimizde kendi ipliğimizi tasarlayıp üretiyoruz. Bu da farklı ve taklidi zor olan ürünler yapmamızı sağlıyor. Kumaşta yüzde 90 ihracat yapıyoruz. Bu ihracatın yüzde 90’ı Kuzey Avrupa, ABD, Japonya, Avusturalya gibi ülkelere gönderiliyor. Pandemi döneminde 2019’dan daha büyük bir ciro yaptık. O dönemde HORECA dediğimiz otel, restoran ve cafelerde kapanmalardan dolayı yatırım yapılmadı. Ancak 2022 ile birlikte özellikle otel, restoran, hastane gibi sektörlerin talepleri daha da artacak gibi görünüyor” diye konuştu. 15 bin metrekare alanda 140 kişi ile üretim yaptıklarını anlatan Murat Canik, makine, teknoloji ve kapasite yatırımlarının da devam ettiğini aktardı. Canik, 2023’ten sonra komple bir teknoloji yenilemesine gideceklerini de ifade etti.