TECHNOBUILD ve SINEX fuarları yeni işbirliklerine ev sahipliği yapacak

Merkür Fuarcılık ve Tayara Group Fuarcılık'ın ortaklaşa düzenleyeceği TECHNOBUILD Yapı ve İnşaat Fuarı ile SINEX Genel Endüstri Makineleri Fuarı ve SYRIA ENERJİ Fuarı'nın, Suriye’nin yeniden yapılanması açısından önemli birer platform olacağı öngörülüyor.

Ülkede yaşanan iç karışıklıktan önce Suriye-Türkiye arasında 15 milyar dolarlık ihracat hacmi olduğuna dikkat çeken Merkür Fuarcılık Genel Müdürü Ali Reyhanlı, Suriye'nin yeni döneminde de ülkedeki iş insanlarının Türk iş insanları ile yeni işbirlikleri kurmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

"Hedefimiz: İki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek"

Suriye'nin yeniden yapılanması için Türk inşaat, gıda, enerji ve elektrik, tarım ve medikal sektörlerini hedefleyen bir dizi fuar organize edeceklerini belirten Reyhanlı, "Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türk firmalarının önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Fuarlarımız, Türk şirketlerinin Suriye pazarına açılmaları ve Suriye ekonomisine katkıda bulunmaları için önemli bir platform oluşturacak. Türkiye Milli Katılım organizasyonu ile düzenleyeceğimiz fuarlar, ülkemizin Suriye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.