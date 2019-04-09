Technopc, havaalanına özel beş farklı donanım tasarladı

09 Nisan 2019

Technopc’nin bilişim teknolojilerine yönelik çözüm ve hizmetleri, verimli bir şekilde yaygınlaştırarak uygulamak ilkesiyle, Yücel Elektronik tarafından 2006 yılında ‘Daha iyi teknolojik ürünler’ üretmek amacı ile kurulduğunu ileten Technopc Yönetici Ortağı Murat Yücel, Türkiye’de mini PC pazarında adetsel ve projeler anlamında tercih edilen bilgisayar markası olduklarını söyledi.

Mini PC serisi ile sağlıktan bankacılığa, eğitimden savunma sektörüne kadar geniş bir yelpazede, yeni kurulan veya teknolojisini iyileştirmek isteyen kurumlara çözümler sunmanın yanı sıra ihtiyaçların belirlenmesi ve ürünlerin konumlandırılması konularında da hizmet verdiklerini bildiren Yücel, “Mini bilgisayar segmentinde Nano ve Smart Ultra SFF serileri yüzde 70 oranında düşük enerji tüketimi, yüzde 90’a varan yerden tasarruf ve sessiz çalışma özellikleriyle, eğitim kurumları, belediyeler, hastaneler, mağazalar ve çağrı merkezleri başta olmak üzere birçok kullanım alanında tercih ediliyor. Mini PC serisi, işletme yönetiminde kompakt tasarım ile yüksek performansı buluşturmak amacıyla tasarlandı” diye konuştu.

"ISO kalite sürecinde ürünlerimiz birçok seviyede testlerden geçti"

İstanbul Havalimanı için tasarladıkları ürünlerin ağır güvenlik testlerini başarıyla geçtiğini ve sertifikasyon olarak da şu an Türkiye’deki en üst seviyeli ürün kalite sertifikasyonuna sahip olduğunu ifade eden Murat Yücel, tümleşik bilgisayarlarda olan uzaktan yönetim özelliği, mini bilgisayarlarda olan teknik özellikler, endüstriyel olan sistemlerdeki dayanıklılık ve bağlantı portları rakiplerine göre kayda değer fark yarattığını iletti.

Üretim sırasında ve sonrasında güvenlik konusunda hem yazılım hem de donanım testlerini titiz bir şekilde sürdürdüklerine değinen Yücel, “Üretim aşamasında EMC, LVD, CE, TUV gibi sertifikalarla birlikte ISO kalite sürecinde de ürünlerimiz birçok seviyede testlerden geçti” ifadesini kullandı.

Yeni ürün ve hizmetler geliştirecek

İstanbul Havalimanı projesinde 4 binden fazla Technopc ürünü kullanıldığı bilgisini veren Murat Yücel, Mini PC, AIO PC, Endüstriyel PC, Masaüstü PC ve Monitör ürünlerinin tercih edildiğini aktardı. Projenin devam eden fazlarında sosyal alanlar, alışveriş merkezi ve otel projelerinde ürünlerine ilginin oldukça memnun edici olduğuna dikkat çeken Yücel, projede yer almak için ekiplerinin yeni ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Yerli markalara bu projede öncelik veren İGA yönetimi ve IT ekibi ile işbirliklerinin yurtiçi ve dışında da devam edeceğini aktaran Yücel, “İGA projesi Türkiye’nin teknolojik birikimini ve katma değerli iş gücünü bir kez daha ortaya çıkardı. Bu denli büyük projede bulunmak, kurumumuzun Türkiye’nin yerli markası olarak global projelerde de ilgi çeken bir marka olmasını sağladı. “Ayrıca milli teknoloji hamlesi ile birçok yerli üreticinin de ürünlerini sergileme şansı bulduğu İGA, donanım ve yazılım ekosistemini geliştirerek bölgemizde söz sahibi olma fırsatı sağlayacak. Biz İGA’yı havalimanından çok teknoloji deneyim merkezi olarak tanımlıyoruz” şeklinde konuştu.