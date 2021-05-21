TECNO Türkiye Müdürü Hank Li: Türkiye'de kalıcıyız, 1000 kişi istihdam edeceğiz
Çinli akıllı telefon devi TECNO, 35 milyon dolarlık yatırım ve ödüllü ürünlerle üretime başladı. Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI
Türkiye Çinli cep telefon devlerinin üretim üssü olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan TECNO Mobile da İstanbul Pendik’te 35 milyon dolarlık yatırımla üretime başladı.
Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Hükümetin doğrudan yabancı yatırım çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.
Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncusu
Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcıların da ilgisini çeken TECNO Mobile’ın ana şirketi Transsion Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde etti. Nisan 2021 itibariyle de yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “Transsion’un sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor. Bu rakamlar, TECNO’nun Türkiye’ye yönelik katma değerli yatırım kararı ve istihdama verdiği önemin göstergelerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.
Ödüllü ürün portföyü Türkiye'de
Manchester City Futbol Kulübü gibi birçok uluslararası yapının sponsoru olan TECNO, Türkiye pazarında önemli bir oyuncu haline gelmek üzere yatırımlarını planlamış durumda. Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltecek üretim süreçlerinin yanında destek ve servis alanına da yatırım yapacaklarını söyleyen Li sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin’in merkezi Shenzen’de kurulmuş olan güçlü Ar-Ge bölümümüz, TECNO Mobile’ın telefonlarının en gelişmiş tasarım özelliklerine sahip olmasını ve kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği bulma fırsatı elde etmesini sağlıyor. TECNO Mobile’ın, ürünlerinde, geniş akıllı telefon pazarının farklı dinamiklerini kucaklaması ise kolaylıkla yerel özelliklere uyum göstermemize katkıda bulunuyor.’’ Türkiye’deki kullanıcılara çarpıcı bir ürün deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Li, “Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz” diye konuştu.