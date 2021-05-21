TECNO Türkiye Müdürü Hank Li: Türkiye'de kalıcıyız, 1000 kişi istihdam edeceğiz

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye Çinli cep telefon devlerinin üretim üssü olmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri olan TECNO Mobile da İstanbul Pendik’te 35 milyon dolarlık yatırımla üretime başladı.

Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncusu

Sunduğu teknolojik ürünler ve iş modeli ile yatırımcıların da ilgisini çeken TECNO Mobile’ın ana şirketi Transsion Holdings’in piyasa değeri Eylül 2019’daki birincil halka arzında 4,96 milyar dolarlık piyasa değeri elde etti. Nisan 2021 itibariyle de yaklaşık beş katı değere ulaştı. Konuyu değerlendiren Li, “Transsion’un sadece geçen yıl yaşanan yüzde 262’lik artışla, Nisan 2021 itibariyle 24 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri bu başarının şans eseri olmadığını gösteriyor. Bu rakamlar, TECNO’nun Türkiye’ye yönelik katma değerli yatırım kararı ve istihdama verdiği önemin göstergelerini oluşturuyor” şeklinde konuştu.