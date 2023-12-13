“Tecrübeli altyapımızla zor yıla güçlü gireceğiz”

Farklı ülkelerden gelen 64 yöneticinin katılımıyla üç gün süren toplantılarda; Arkas Line’ın faaliyette bulunduğu ülkeler ile ilgili 2023 değerlendirmesinin yanı sıra 2024 yılı hedef ve planları, ticari faaliyetler hakkında genel sunumlar yapıldı, satış-pazarlama faaliyetlerini geliştirmek, yeni pazarlara ilişkin hedefler paylaşıldı.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan Arkas Acente Grubu CEO’su Cenk Değer “Ülke yönetimlerimizle genel bir değerlendirme yaptık. Tabii ofislerimizin olduğu tüm ülkeleri göz önüne aldığımızda her birinin farklı ekonomik ve sosyal dengeleri var.

Onları dinleyerek bu dengelere göre planlamalarımızı yapıyoruz. Öte yandan çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu süreci yönetmek hem motivasyon açısından hem de planlama açısından büyük bir katma değer sağlıyor. Bu şekilde 2024’e de emin adımlarla girmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Arkas Line CEO’su Can Atalay ise “Biz büyük bir takımız, yüz yüze birlikte olmak, global bakış açımız, ortak çalışma ve proje yaratma için ayrı bir sinerji ve motivasyon sağlıyor. Çok başarılı ve iyi bir yılı geride bıraktık. Birlikte gelecek planlarımızı konuştuk. Her zamanki gibi amacımız işimizi büyütmek, daha fazla yük taşımak daha ileriye gitmek. 2024 kolay bir yıl olmayacak. Sağlam ve tecrübeli altyapımızla biz bu zor döneme güçlü gireceğiz.

Önümüzdeki yılların zorluklarını ancak iyi bir takım çalışmasıyla aşabiliriz ki toplantılarımız neticesinde tüm ekibimizde bu enerjinin olduğunu gördük. 2024’e umutla giriyoruz” dedi. Verilen bilgiye göre İlk ofisini 1996 yılında Bulgaristan’da açan Arkas Line, bugün İspanya’dan İtalya’ya Romanya’dan Rusya’ya Cezayir’den Gana’ya kadar 24 ülkedeki 59 ofisiyle faaliyet gösteriyor.