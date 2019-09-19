TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor
20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşecek iklim grevlerine Türk Eğitim Derneğine bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek veriyor.
İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek.
“Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist; yaşanılır bir dünya için herkesi, sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecekler.
Grev sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #sıfırgelecek #climatestrike #september20 #20eylül #seniniklimin #actnow hashtagleriyle de takip edilebilecek.