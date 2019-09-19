TED Okulları, 32 bin öğrencisiyle iklim için greve gidiyor

19 Eylül 2019

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

“Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!” diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık yaratmayı amaçlayan 32 bin genç aktivist; yaşanılır bir dünya için herkesi, sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye davet edecekler.

Grev sosyal medyadan #tedokullariiklimicingrevde #iklimicinokul #FridaysForFuture #sıfırgelecek #climatestrike #september20 #20eylül #seniniklimin #actnow hashtagleriyle de takip edilebilecek.