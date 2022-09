Tedarik krizini aşan Peugeot’dan ‘agresif’ büyüme hedefi

Takip Et

Aysel YÜCEL

Yenilenen Peugeot 308’in Göcek’te düzenlenen basın lansmanında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, markanın pandemiyle başlayan tedarik krizini büyük ölçüde aştığını belirterek, yeni modellerin de katkısıyla satışlarda agresif bir büyüme hedefleri olduğunu vurguladı. 2023 yılında satışlarını yüzde 46’ya yakın artırarak tarihi rekor kırmayı amaçlayan marka, asıl büyümeyi ise 2025’te gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Peugeot Türkiye eski genel müdürü İbrahim Anaç’ın MEA Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak transfer edilmesinin ardından yaklaşık 1.5 ay önce bayrağı devralan Gülin Reyhanoğlu, yeni görevi sonrası ilk kez basınla buluştu. Reyhanoğlu, toplantıda Peugeot’nun son çeyrek ve 2023 hedeflerini açıkladı.

Stellantis Grubu markalarında, tedarik krizi büyük oranda aşılmış görünüyor. Opel Türkiye yetkililerinin ardından Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu’dan da bu yönde bir açıklama geldi. Reyhanoğlu, “Bugüne kadar oluşan pazar aslında tedarik sıkıntısı doğrultusunda oluşan, biraz daha potansiyelin altında kalmış bir pazar. Ama son çeyrekte biraz daha elimiz rahatlıyor” dedi.

Yılın ilk 8 ayında Peugeot olarak 18 bin adetlik satış yaptıklarını ve yüzde 4 pazar payı elde ettiklerini açıklayan Reyhanoğlu, son 4 ayda ise 21 bin adet daha araç satmayı planladıklarını ifade etti. Böylece marka yılsonunda 39 bin adetlik satışa ulaşacak. Reyhanoğlu, 2023 yılı içinse 57 bin adetlik “agresif” bir satış hedefi koyduklarını söyledi.

Reyhanoğlu, “Tedarik sorunlarının önümüzdeki yıl yavaş yavaş azalarak bitmesini, özellikle önümüzdeki yılın ikinci yarısında artık bu konunun gündemimizden kalkmasını bekliyoruz. Hem pazar öngörümüz daha yüksek hem de kendimize koyduğumuz satış hedefleri bu yılkinden daha yüksek” dedi.

Gelecek yıl, markanın toplam pazar öngörüsü ise 780 bin adet. Bu kapsamda 2023 yılında yüzde 7.3 ila yüzde 7.5 arası bir pazar payı hedefleniyor. Bu da 2022’ye oranla markanın satışlarında yaklaşık yüzde 46’lık bir büyüme anlamına geliyor. Böylece marka Türkiye’de tarihinin satış rekorunu kırmış olacak.

Reyhanoğlu, lansmanı yapılan yeni Peugeot 308’in bu büyümeye önemli katkısı olacağını vurguladı. Marka, önümüzdeki yıl, toplam satışlarının yüzde 10’unun yeni 308 olmasını hedefliyor. Reyhanoğlu, 2025’te ise rekor tazeleyerek satışları daha da artırmayı ve yüzde 8 pazar payına ulaşmayı istediklerini söyledi.

Avrupa’daki enerji krizine de değinen Reyhanoğlu, “Bu tarz riskler masada her zaman var. Biz de ekip olarak bu durumlara her zaman hazırlıklı ve tecrübeliyiz. Pandemi de aslında farklı bir ortamdı. Enerji ya da tedarik ile ilgili de olabilir. Kendi planlarımızı esnek bir şekilde yaptık. Değiştirebileceğimiz şeyler var, değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Her zaman mutlaka bir B planımız var” diye konuştu.

Bir global CEO daha yolda

Diğer yandan, Reyhanoğlu, Peogeot Global CEO’su Linda Jackson’ın ekim ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Reyhanoğlu, “Biz kendimize bu kadar büyük hedefler koymuşken tabii kendisine hem pazarımızı hem kendimizi anlatacağız hem de koyduğumuz bu yüksek hedeflere ulaşmakla ilgili desteğini isteyeceğiz” dedi.

Stellantis Grubu markalarının global CEO’larının Türkiye’ye ziyaretinin hatırlatılması üzerine “Aslında ilgi çekici bir pazarız. Marka CEO’larımızın buraya gelmesi tesadüf değil. Hem potansiyelimiz yüksek hem de dinamizm yüksek” dedi.

Eylül satışlarında yüzde 14 artış beklentisi

Gülin Reyhanoğlu, eylül ayında pazarda toplam satışların 65 bin adet olmasını beklediklerini söyledi. 2021 Eylül’de pazar 57 bin adetlik satışla kapanmıştı. Reyhanoğlu, “Yılın son dört aylarını karşılaştırdığımızda ise yaklaşık yüzde 25 oranında geçen yılın üzerinde bir kapanış bekliyoruz. Hem biz tedarikte rahatladığımız için hem de hala pazarda araca ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için böyle bir beklentimiz var” dedi. Stellantis Grubu yılsonunda 750 bin adetlik toplam satış öngörüyor.

Yeni Peugeot 308 üst sınıfı hedefliyor

Peugeot’un tamamen yenilenen modeli Peugeot 308, Türkiye’de satışa sunuldu. Fransız markanın yeni aslan logosunun ilk defa kullanıldığı Peugeot 308’e yönelik değerlendirme yapan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yeni Peugeot 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz. Göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak. Yeni Peugeot 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Reyhanoğlu, yeni Peugeot 308 ile C-Hatchback segmentinde sadece ana akım değil, özellikle segmentin üst sınıfını hedeflediklerini vurguladı. Yeni model, son nesil sürüş destek sistemleri, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve i-Connect bilgi-eğlence sistemi gibi gelişmiş ve ergonomik teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Türkiye’de 775 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıkan Yeni Peugeot 308, EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen 130 HP’lik 1.2 PureTech benzinli motora sahip. Marka bu yıl 2 bin 500 adet 308 satışı öngörüyor.

Peugeot e-2008 ekimde geliyor

Markanın elektrikli modellerinin Türkiye pazarına sunulmasına yönelik de değerlendirme yapan Reyhanoğlu, önümüzdeki ekim ayında elektrikli Peugeot 2008’i getireceklerini belirterek, “Önümüzdeki yıl da hatchback segmentindeki elektrikli araçlarımızı satmaya başlayacağız” dedi.