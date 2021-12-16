TEDAŞ’a 3 yeni meslekte sınav ve belgelendirme yetkisi

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), ‘Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli’ mesleğinin tüm birimlerinde yetkilendirilen ilk belgelendirme kuruluşu oldu. Konuya ilişkin TEDAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından gerçekleştirilen gözetim ve kapsam genişletme denetimi sonunda TEDAŞ, 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendiren ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliği yayımlanan 'Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli Seviye 3-4-5 Mesleklerinde' belge vermeye yetkili ilk kuruluş oldu. Böylece TEDAŞ, 9 meslekteki sınav ve belgelendirme faaliyetlerini 12 mesleğe çıkardı."

Öte yandan TEDAŞ'ın Avrupa Birliği (AB) Doğrudan Hibe II Programı kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzaladığı sözleşme kapsamında, zorunlu olmayan mesleklerde başarılı olan adayların sınav ücreti AB Doğrudan Hibe II Programı'ndan karşılanabilecek.