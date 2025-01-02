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TEİAŞ'tan elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 37 elektrik üretim santraline kasım ayı için 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira kapasite ödemesi yapacağını duyurdu.

AA
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Türkiye Elektrik İletim AŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla 37 elektrik santraline kasım ayı için 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira kapasite ödemesi yapacak.

Yapılacak ödemelere ilişkin Şirket'in internet sitesinde yer alan listeye göre, 131 milyon 116 bin 853 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 121 milyon 665 bin 806 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

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