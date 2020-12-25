Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası ile görüşmelere başladı

Tekfen Holding, bağlı iştiraki Tekfen İnşaat'ın, yaptırılması planlanan Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası'nı üstlenmek üzere bildirim mektubu aldığını açıkladı. Açıklamada, sözleşme tutarının 250 milyon dolar olmasının beklendiği belirtilirken, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni duyuru yapılacağı bildirildi.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bağlı şirketlerimizden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır. 250 milyon USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.