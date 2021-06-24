Tekfen, Florya Gayrimenkul'deki payları için Folkart ile anlaştı

Tekfen Holding, iştiraki Florya Gayrimenkul'de sahip olduğu yüzde 50 payın tamamını 25.25 milyon dolar (yaklaşık 220 milyon lira) bedelle Folkart Yapı'ya satmak için anlaşma imzaladı.

Tekfen'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, satış işleminin Tekfen'in vergi öncesi kârına yaklaşık 125 milyon TL etkisi olacak.

Satış işlemi Rekabet Kurulu'nun onayı sonrasında tamamlanacak.