Tekfen Holding’de Genel Kurul sonrası bayrak değişimi

Uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya sanayi ve tarımsal üretim ile terminal ve serbest bölge işletmeciliği alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren ve 20 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding’de 25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 2015 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Murat Gigin’in yerine Zekeriya Yıldırım seçildi. Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Tekfen Holding’in üst yönetiminde de önemli bir görev değişimi yaşandı. Tekfen’in 65 yıllık tarihinde ilk kez, Grup Şirketler Başkanlığı görevi, bünyesinde daha önce görev almamış bir isim getirildi. Ali A. Pandır, Grup Şirketler Başkanlığı görevini Tekfen’de 38 yıl boyunca çok çeşitli sorumluluklar üstlenen Cahit Oklap’tan devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, Tekfen'in faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtladığını ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini aldığını söyledi. "Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır" diyen Yıldırım, "Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir. Tekfen kültürünü oluşturan değerler silsilesi, sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi günümüz iş dünyasında artık vazgeçilmez olan değerlerle birebir örtüşmektedir. Tekfen olarak bu uyumu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

"Hedefimiz, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek olacak"

Grup Şirketler Başkanlığı görevine 26 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlayan Ali A. Pandır, yeni sorumluluğuna ilişkin şunları söyledi: “Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyorum. Dünyamız ve ülkemiz, birçok bakımdan olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. Ancak, tarihi boyunca bir kez olsun yılmamış, şartlar ne olursa olsun engelleri aşıp ilerlemeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, bu çetin zamanları da elbirliğiyle aşmak için gerekli enerji, yetenek ve deneyimlere sahip bulunuyoruz. Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek.”