Tekfen Holding'de hisse devri rüzgarı: İki aile şirketten ayrıldı

Tekfen Holding'de değişim rüzgarları esiyor. Holdingin üç kurucusundan ikisinin aileleri hisselerini sattı.

Yıllık cirosu 58 milyar lirayı bulan şirket, Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar tarafından kurulmuştu. Akçağlılar ve Gökyiğit aileleri hisselerini satarak şirketten ayrıldı.

Cansevil Akçağlılar'ın hisseleri Can Holding'e satıldı

NTV'de yer alan habere göre, şirketten 11 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurucu ortaklardan Necati Akçağlılar’ın eşi Cansevil Akçağlılar'ın yüzde 6,5 paya denk gelen hisselerini Can Holding’e sattığı belirtildi.

Satın almayla birlikte Can Holding'in doğrudan ve dolaylı Tekfen'deki payı yüzde 15,5'e yükseldi.

ARY Holding'in Tekfen'deki payı yüzde 20'ye yaklaştı

Şirketten dün yapılan açıklamada ise Gökyiğit ailesinin de hisse satışı yaptığı ortaya çıktı. ARY Holding'den yapılan açıklamada Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.’nin yüzde 100’ünün devralındığı belirtildi. Holdingin Tekfen'deki doğrudan ve dolayı payının yüzde 19,86'ya yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Tekfen Holding'in kurucularından Feyyaz Berker'in varislerinin yüzde 25'lik hissesini elinde bulunduruyor.