Tekfen Holding'e 95 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımları gündemine alan Tekfen, yeni yatırımları hayata geçirmek ve grup şirketlerinin sermayelerinin güçlenmesi için kredi anlaşması yaptı.

Tekfen, Yapı Kredi Bankası liderliğinde Akbank, Alternatif Bank ve Aktif Bank'la toplamda 95 milyon dolarlık, değişken faizli ve üç yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Tekfen Holding, yurt içinde ilk etapta Doğan Yatırım Bankası’nın aracılığıyla 250 milyon TL’lik finansman bonosu ihracına gelen yoğun talep üzerine 500 milyon TL’lik talep topladı.

'Yeşil dönüşüme' odaklandılar

Tekfen Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Hakan Dündar, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli iş modeli ve yeni strateji doğrultusunda gruplarını yarınlara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

"Değişen dünya düzeninde yeni enerji kaynakları ve karbonsuzlaşma en öne çıkıyor" diyen Dündar, şöyle devam etti: "Bizim için de yeşil enerji odaklı dönüşüm, bu amaçla yürüttüğümüz en önemli başlıklardan. İnşaat, mühendislik, üretim ve tarım iş kollarından doğan ekosistemi kullanarak, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak yatırımlarında öncü olmayı hedefliyoruz. Bu hedefi desteklemek adına, ilk etapta Türkiye’de yeşil amonyak tesis yatırımı planlıyoruz. Grubumuzun ortaya koyduğu yeni strateji, elbette ciddi bir finansman da gerektiriyor. Bu konuda da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı esas alıyoruz ve sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratıyoruz.”

Kredi ne için kullanılacak?

Dündar, piyasanın güçlü bir oyuncusu olarak Tekfen’in Türkiye’de büyük finansal anlaşmaları yapabilecek kredibilitesi yüksek sayılı şirketlerden biri olduğuna değinerek şunları kaydetti: “Tekfen’in daha yenilikçi enstrümanlarla piyasalarda daha aktif bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda şirketimize finansal manevra kabiliyeti sağlayacak önemli bir finansman kaynağı daha yarattık. Tekfen Holding’in yeni stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirdiğimiz sendikasyon kredisi ve finansman bonosu ihracından elde ettiğimiz kaynakla sürdürülebilirlik odağında dördüncü faaliyet alanımızda konumlandırılan yenilenebilir enerji sektöründe atacağımız adımların yanı sıra, Grup Şirketlerimizin sermayelerinin güçlendirilmesine de önemli bir katkı sağlayacağız."

İhraca üç katı talep

Dündar, sendikasyon kredisinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında Doğan Yatırım Bankası’nın aracılığıyla finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha merkezi ve büyük çaplı finansman çalışmalarımızla şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz. Finansman bonosu ihracını da Tekfen Holding’in finansal araçlarını çeşitlendirme ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak finansman sağlama stratejisinin bir parçası olarak ele alıyoruz. SPK’ya yaptığımız başvurunun ardından onaylanan ihraç tavanımız kapsamında nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılan ihraç kısa sürede karşılığını buldu ve yaklaşık 3 katı gelen taleple 500 milyon TL olarak sonuçlandı. Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu başarılı ihraç, Tekfen Holding'in yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescil etmiş oldu. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”