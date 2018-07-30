Tekfen ile Aramco 590 milyon dolara el sıkıştı
Tekfen İnşaat, Aramco ile 590 milyon dolar tutarlı sözleşme imzaladı. İmza haberi sonrası Tekfen Holding hisseleri yüzde 5 prim yaptı.
Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın Saudi Aramco ile 590 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.
Tekfen'den KAP'a yapılan açıklamada, sözleşmenin Haradh Sahası Gaz Artışı Programı – Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları inşaat işleri ile ilgili olduğu belirtildi.
Açaklamada projenin tamamlanma süresinin 33 ay olduğu ifade edildi.
Tekfen Holding hisseleri saat 16.35'te yüzde 5.5 primle 19.36 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Reuters