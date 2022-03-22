Tekfen İnşaat’a Katar’da 450 milyon dolarlık proje

Boru hattının yanı sıra deniz yoluyla da taşınabilir olmasından dolayı, enerji tedarikinde güvenli çözüm sunabilen bir kaynak olan LNG’nin dünyadaki en büyük üreticisi olan Katar, yeni yatırım hamlesiyle 2027 yılına kadar mevcut LNG üretim kapasitesini yüzde 64 oranda artırarak, yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona yükseltecek. Bugüne kadar yapılmış en büyük yekpare LNG projesiyle, aynı zamanda karbon emisyonunun da yüzde 25 oranda azaltılması hedefleniyor.



Katar’daki varlığını, 2005’ten bu yana üstlendiği altyapı, endüstriyel tesis ve otoyol projeleriyle sürdüren Tekfen İnşaat, bu yatırım hamlesinin yaklaşık 30 milyar dolarlık ilk paketi kapsamında, geçtiğimiz Ocak ayında, Chiyoda-Technip Adi Ortaklığı (CTJV) İdaresi’nden, ülkenin kuzeydoğu ucunda bulunan, dünyanın en büyük LNG geliştirme projesi olarak anılan Kuzey Sahası Doğu Projesi’nin (North Field East Onshore) EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için 388 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzalamıştı. Tekfen şimdi de 60 milyon doları tutarında ‘Offsites 2 borulama ön imalat paketi’nin ihalesini kazanarak, Katar’daki portföyüne yılın ilk çeyreğinde toplam 450 milyon dolar tutarında yeni iş ekledi.



“Offsites 2” paketindeki ilave işin kapsamı, LNG proses ünitelerine yardımcı olacak üniteler ile bağlantı boru köprülerinin montajı, elektrik ve enstrümantasyon ile devreye alma işlerinden oluşuyor. 51 ay sürecek olan projenin, en yoğun döneminde 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık proje üstlendi

Projeyle ilgili açıklama yapan Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kafkaslı, “Enerji tedariki konusu ve bunun güvenli bir şekilde yapılması bugün her zamankinden büyük bir önem taşıyor. Her şeyin durduğu pandemi döneminde, deniz yolu ile taşıma en az etkilenen sektörlerden oldu. Bu durum da bu yolla tedarik edilebilen LNG’nin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.” dedi.



Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz ise, “Katar’da bugüne kadar tamamladığımız ve halihazırda devam etmekte olduğumuz sanayi, altyapı, otoyol ve stadyum projelerinin toplam bedeli 3,5 milyar dolar mertebesinde. Ülkedeki 17 yıllık geçmişimiz, sayısız kazasızlık rekorlarımız, güvenilir bir çözüm ortağı olarak iş performansımız, arkası gelecek LNG yatırımlarından daha fazla pay alabileceğimizin teminatıdır.” şeklinde konuştu.