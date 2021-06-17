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Tekfen iştirakinden Kazakistan'da 5 yıllık imza

Tekfen iştiraki İstek Construction, Kazakistan'da NCOC firması ile 5 yıllık tadilat-inşaat sözleşmesi imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tekfen Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı İstek Construction, Kazakistan'da NCOC ile tadilat-inşaat hizmetleri sağlamaya yönelik sözleşme imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, İstek Construction LLP şirketinin Kazakistan'da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl süreli sözleşme imzaladığı belirtildi.

Tekfen'in bağlı ortaklığı GATE İnşaat, İstek Construction'da yüzde 50 pay sahibi konumunda bulunuyor.