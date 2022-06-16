Tekfen, tünelleri artık Petra ile açacak

Tekfen Ventures, 2019'dan bu yana yatırım portföylerinde bulunan yeni nesil tünel açma teknolojileri üreticisi Petra'yı Tekfen İnşaat’la buluşturdu. Daha önceleri nüfuz edilemeyen kayalık bölgelere ulaşımı, yarattığı özgün teknoloji ile mümkün kılabilen Petra’nın yeni yer altı teknolojisi, 3 farklı kıtada çeşitli iklim ve coğrafi koşullarda hizmet veren Tekfen’in Mühendislik ve Taahhüt Grubu tarafından da kullanılacak.

Tekfen Grubu’nun taahhüt faaliyetlerine yeni bir sinerji katarak, geniş bir coğrafyaya yayılan operasyonlarında avantaj sağlanmasının hedeflendiği yeni işbirliği, Tekfen Ventures yatırımları arasında da türünün ilk örneği olarak öne çıkıyor.

Uzan: Yeni teknoloji yatırımımız önemli avantaj ve fırsatlar sunacak

Teknoloji geliştirme yatırımlarını destekleyerek, Petra ile Tekfen İnşaat’ın bir araya gelmesine öncülük eden Tekfen Ventures’ın Başkanı Sinan Uzan, “Petra'nın temassız teknolojisi, Tekfen özelinde, kritik, zor projelerin çok daha düşük maliyetle hayata geçirmesine ve bu teknolojinin geliştirilmesine olanak sağlayacak. ABD menşeli bir teknolojiye yapılan bu doğrudan yatırım, bizim için yeni bir alan ve bu alanda birlikte çalışarak nelerin mümkün olacağını görmeyi dört gözle bekliyoruz. Yatırımlarımızın da desteğiyle geliştirilen bu teknolojinin, inşaat ve mühendislik alanlarında hem Tekfen hem de sektördeki diğer kullanıcılar için yeni avantajlar ve fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” dedi.

İnşaat sektöründe başarı için teknolojik gelişmeleri takip ederek bir adım önde olurken doğayı korumanın da vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Sinan Uzan, “Petra her iki amaç için de inovasyon yapmanın yeni bir yolunu temsil ediyor. Bu teknoloji ile güvenli bir şekilde yeraltında çalışılırken, diğer yandan biyolojik çeşitliliğin de korunması bizim için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Kopuz: Uygulamaya başlayacağımız projeler için şimdiden sabırsızlanıyoruz

İnşaat sektörünün geleceği açısından önemli bir mihenk taşı olacak böyle bir teknolojiyle buluşmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirten Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, gerçekleştirilen stratejik işbirliği ile Petra'nın eşsiz tünel açma teknolojisini faaliyet gösterdikleri tüm zorlu ortamlarda kullanmayı planladıklarını açıkladı. İnşaat alanındaki tecrübeleriyle, bu teknolojinin daha uygulanabilir hale gelmesinde yön tayin edeceklerini vurgulayan Kopuz, “Temassız tünel açma teknolojisi, sektörümüz açısından bir devrim. Bunun ilk uygulayıcılarından olmak, heyecan verici. Heyecan duyduğumuz bir başka önemli nokta daha var ki o da böylesi önemli bir ürünün, özellikle iklim ve coğrafyalar açısından ihtiyaca göre geliştirilmesine öncülük etmek. Bu teknolojiyi uygulamaya başlayıp daha geniş çevrelerce tanınmasına vesile olacağımız projeler için şimdiden sabırsızlanıyoruz” dedi.

Yeni teknolojinin Tekfen İnşaat'a sağlayacağı faydalara da değinen Kopuz, “Ekipman olarak küçük ve pratik olma özellikleri ile bu teknoloji, mevcut uygulamalar karşısında ciddi bir avantaj sunarak, maliyet ve zaman açısından kazanç sağlayacak ve iş planımızın bu bölümünü önemli ölçüde kısaltacak. Avrupa dağları, Orta Doğu çölleri ve EMEA genelinde mevcut kentsel altyapının derinliklerinde hareket kabiliyetimiz artacak” dedi.

Kuzey Amerika'da 30 metrelik pilot tünel açılacak

Ortaklığın birinci aşamasında, Kuzey Amerika sert kaya formasyonunda 30 metrelik bir pilot tünel açılmasının planlandığını belirten Kopuz, “Petra'ya tipik boru hattı projelerimizin özelliklerini sunarak, şirketin hem sert kaya hem de daha yumuşak zeminler gibi karma koşullarda delme yapabilen temassız bir yöntem geliştirmesine yardımcı olacağız. Ortaklık sayesinde, Petra teknolojisinin faydalarını ve yeteneklerini kullanabileceğimiz projelere de odaklanabileceğiz. Bu teknoloji istediğimiz seviyeye ulaştığında, yeni pazarlara kapı açarak henüz bulunmadığımız coğrafyalarda da rahat hareket edebilme ve iş yapma kabiliyeti kazanmış olacağız” diye konuştu.