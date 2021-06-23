Tekfen, Tüpraş'ın Kırıkkale rafineri ihalesini kazandı

Tekfen İnşaat ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin oluşturduğu konsorsiyum, Tüpraş'ın Sülfür Geri Kazanım Ünitesi'ni EPC bazda üstlenmek üzere yapılan ihaleyi kazandığını duyurdu.

Tekfen'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ve HMB Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'nin oluşturduğu konsorsiyum, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinde yaptırılması planlanan "Sülfür Geri Kazanım Ünitesi"ni EPC bazda üstlenmek üzere ihaleyi kazandığını bildirir mektubu almıştır." denildi.

Projenin kapsamının mühendislik, ekipman ve malzeme temini ve yapım işleri olup, toplam süresinin 36 ay olduğu ifade edildi.

Proje bedelinin ise 53.9 milyon dolar ve 10.1 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.