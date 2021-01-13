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Tekfen'den 218 milyon Euro'luk anlaşma: Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Tekfen, 218 milyon Euro'luk Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşa sözleşmesini imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Tekfen Holding bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın 218 milyon Euro proje tutarlı Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşaası sözleşmesini imzaladığını açıkladı.

Tekfen Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, projenin yönetim binasının mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işlerini içerdiği belirtildi.

 

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