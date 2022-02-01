Tekfen'den Katar'da 384 milyon dolarlık proje

Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat Katar'da kazandığı ihale kapsamında, proje bedeli 384.4 milyon dolar olan söleşme imzaladı.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada "Tekfen İnşaat, Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) ile North Field East Onshore projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işleri için sözleşmeyi imzalamıştır. Projenin sözleşme bedeli mevcut metraja göre yaklaşık 384.4 milyon dolardır" denildi.