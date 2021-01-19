Tekfen'in iştirakine 185 milyon dolarlık yeni proje

Tekfen Holding , dolaylı iştiraki Gate İnşaat'ın Kazakistan'da yürütmekte olduğu projede 185 milyon dolar eşdeğerinde ek iş aldığını, böylece sözleşme bedelinin 807 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Tekfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın iştiraki konumundaki Gate İnşaat'ın Kazakistan'da Tengizchevroil LLP'in halen devam eden Gelecek Gelişim Projesi kapsamında yer alan bir boru hattı ihalesine verdiği teklifin idare tarafından başarılı bulunduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu çerçevede, devam eden Çoklu Kuyubaşı Basınç Yönetim İşleri Projesi'ne bir zeyilname ile eklenecek 185 milyon dolar eşdeğerindeki onaylanmış tahmini iş emri yayınlanmış ve böylece sözleşme bedelimiz 807 milyon dolara yükseltilmiştir" denildi.

Geçen hafta Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı olan Tekfen İnşaat'ın 218 milyon Euro proje tutarlı Azerbaycan Merkez Bankası yönetim binası inşaası sözleşmesinin imzalandığı duyurulmuştu.