Tekhnelogos yeni Ar-Ge ürünü ile dünyaya açılacak

Tekhnelogos’un grup şirketi Makhina Robotics, e-ticaret depolarının verimliliğini artırmak üzere tasarlanan lojistik depo robotu Robee ile Türkiye ve dünya pazarına açılacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 dalgası ile çevrimiçi ticaretin hacmi ve müşterilerin hizmet kalitesi beklentisinin katlanarak arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre e-ticaretin 2020 ilk 6 ay hacmi 2019 aynı dönemine göre yüzde 64 büyüme kaydetti. Avrupa Birliği (Türkiye dahil) ve Ortadoğu bölgesi odaklı pazar analizlerine göre ise 2020 - 2025 arası yıllık ortalama büyüme yüzde 55 civarında gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her sipariş sepetinin bir personel tarafından raflar arasında gezinerek bulunup paketlenmeye taşınması süreçlerinin depo yönetimi yapan firmalar için ciddi zaman ve iş gücü maliyeti yarattığı kaydedildi.

Lojistik depo robotu Robee'nin depoları 12 metrekarelik mini depo haline getirdiğinin belirtildiği açıklamada, "daha hızlı, daha verimli, daha elastik, daha hatasız, daha ucuz, daha çevreci ve güvenli olma beklentilerini karşılayarak e-ticaret depo yönetimine akıllı çözümler getirmektedir" denildi.

“Depo yönetiminde yeni sınır hayal gücünüz”

2 yıllık Ar-Ge faaliyetleri sonucu piyasaya sürüldüğü belirtilen Robee'nin yüzlerce Robee’yi tüm depo içerisinde komuta eden yapay zeka destekli Depo Yönetim Sistemi (WES) BeeSmart ile birlikte siparişlerin bulunduğu rafları belirli noktalardaki istasyonlara taşıdığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekhnelogos CTO’su Mehmed Ali Çalışkan, “Dünyada ileri teknoloji, özellikle robotik projelerine büyük ilgi gösterilmekte. Biz de Türkiye ve uluslararası temaslarımızda bunu gözlemlemekteyiz. Bizim dünyadaki muadil denebilecek teknolojilere üstünlüğümüz yapay zekanın etkin olarak kavramsal çözümde kullanılması ve gelecekte depo sisteminde eklenecek farkı robotik sistemleri yönetme ve optimize etme yeteneğidir” dedi.

WES sisteminin raf dizilimini, pod pozisyonlarını, robotların hareketlerini ve hatta vakti gelince gidip kendilerini şarj ettiklerini dile getiren Çalışkan, “Özellikle dijital ikiz özelliğimizle deponuzun dijital olarak simüle edilebilmesi, hayal ettiğiniz değişiklikleri dijital platformda yapıp sonuçlarını gözlemlemeyi mümkün kılıyor. Bu özelliğin, insan işçiliğini de simüle edebildiği düşünülürse, depo yönetiminde yeni sınır sizin hayal gücünüz oluyor” ifadelerini kullandı.