Tekirdağ Şehir Hastanesi, kapılarını 13 Kasım'da açmaya hazırlanıyor

18 Ekim 2020

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde yerleşimler arasına giren Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapımı üstlenilen Şehir Hastanesi'ne kavuşmak için gün sayıyor.

1 milyar 500 milyon liraya mal olan Tedirdağ Şehir Hastanesi'nin 158 bin metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Sahip olduğu 486 yatakla hastanenin Tekirdağ'ı sağlıkta çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor.

486 yatağının 374'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrılan hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80'inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle Tekirdağ Şehir Hastanesi, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip yatak kapasitesi 566'ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak.

Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesislerinden biri olarak öne çıkan hastanenin, gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesi bekleniyor.

"Projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirtti. Akın, Tekirdağ'a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, "Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri'ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu hastane tamamen ücretsiz olacak"

Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarını bildirdi. Alanında dünyanın en ileri teknolojileri ile donatılmış şehir hastanelerinin, bulundukları bölgelerdeki sağlık imkanlarını onlarca yıl ileriye taşıdığına işaret eden Akın, şunları kaydetti: "Isparta ve Eskişehir'de gördüğümüz, hastanelerin tamamlanmalarının ardından vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından yabancılar da buralarda tedavi almaya başlıyorlar. Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ'ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen Şehir Hastanesi, Kırklareli ve Edirne'nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan'dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek. Eskiden kanser hastaları tedavi görmek için birden fazla hastaneye giderdi. Artık şehir hastanesiyle bu tanıdan tedaviye kadar tek bir çatı altında olabilecek. Bu hastane tamamen ücretsiz olacak. Herhangi bir devlet hastanesinden farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Günü'nde hastanenin resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz."

Kaynak: AA