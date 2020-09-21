Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

21 Eylül 2020

Akfen İnşaat tarafından kamu-özel iş birliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Tekirdağ Şehir Hastanesi, açılış için gün sayarken, hastanenin bölge sağlık turizmine önemli katkı sunması bekleniyor.

158 bin metrekarelik inşaat alanında, 1 milyar 500 milyon TL'ye mal olan 486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak alt yapısıyla Türkiye'nin ilk modüler hastanesi olma özelliği taşıyor.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastaneyi Eylül'ün son haftası idareye teslim etmiş olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı da muhtemelen ekim başı gibi hasta almaya başlar, belki daha da erken olabilir. Resmi açılışın Tekirdağ'ın kurtuluşunda olması gibi bir talep var fakat önden hasta alımını eylül sonu gibi yapmak istiyoruz. Yatırım tutarımız 1,5 milyar TL oldu. 486 yataklı bu hastanede 25 yıl imtiyaz hakkımız var. Yap-işlet-kirala modeliyle yaptık. Yatak kapasitemiz 486 olmasına rağmen 556 yatak kapasitesine çıkabilecek alt yapımız var. Bütün son teknolojinin kullanıldığı, deprem izolatörlerinin olduğu, kompakt bir hastane oldu."

Akın, hastanede sözleşme gereği 19 hizmeti kendilerinin vereceğini aktararak, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin PPP modeliyle yaptıkları üçüncü hastaneleri olduğunu söyledi.

Şehir Hastaneleri yapımında bundan sonra kamunun kendi yapma kararı bulunduğunu anımsatan Akın, "Sanırım bundan sonra bakanlık kendileri yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Yap-İşlet-Kirala modelinde hasta garantisi gibi bir şey yok, böyle söyleniyor ama böyle bir şey yok. Şirket tarafında bakıldığında, lanse edildiği kadar karlı işler değil." ifadelerini kullandı.

"PPP, bir finansman modeli"

PPP'nin bir finansman modeli olduğunun altını çizen Selim Akın, bu modelle işletilen hastanelerde hizmetin çok iyi olduğunu, bu memnuniyet derecesini ölçümleyebildiklerini aktardı.

Akın PPP modelinin iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kira bedelimiz 25 sene için baktığınız zaman makul fiyatlarda. Şu an planlanan çok sayıda Şehir Hastanesi var, bu hastaneler yeni modelle yapılabilir mi ona bakmak lazım. Yeni modelde açılan ihalelere biz de teklif verdik, PPP modeli de devam ederse oraya da girmek isteriz. PPP modeli ile yapılan projeler, yabancı yatırımcı anlamında yurt dışından da ilgi görüyor, bunu duyuyoruz. Bu modele yabancı yatırımcı ilgisi var, yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için bu model önemli."

PPP sözleşmelerinin yüklenici firma tarafına fazla sorumluluk yüklediğine vurgu yapan Akın, sözleşmenin biraz daha sadeleşerek, modelin devam etmesi talebinde bulunduklarını aktardı.

"Yoğun bakım odalarını pandemi sürecinde yüzde 50 artırdık"

Pandemi döneminde Bakanlığın yapımı süren Şehir Hastaneleri için özel bir isteğinin olmadığını bildiren Akın, "Ama artık Bakanlığın elinde iki seçenek var, eski hastaneler ve Şehir Hastaneleri'nden birini temiz hastane, birini pandemi hastanesi olarak tutabilir. Eskiden olsa iki bölüm de aynı hastane içinde olacaktı. Pandemi özelinde bariz değişiklikler yapmadık, bir tık yoğun bakım odalarını artırdık, bu hastane içinse yüzde 50 civarında artırdık." ifadelerini kullandı.

Akın, sağlık turizminde gelinen nokta hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ'ın sınır bölgesi olmasından dolayı, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı öngörüsünde bulunan Akın, "Hem Yunanistan'da hem Bulgaristan'da bu kalitede bir hastane yok. Baktığınızda Avrupa'nın en genç hastanelerine sahibiz. Hizmetlerimizi sağlık turizmini geliştirmek adına planladık." dedi.

Akın, CHP milletvekili tarafından dile getirilen "Şehir Hastaneleri'nin kamulaştırılması önerisine, "Sözleşme üzerinden yapılan bu tip söylemler, yabancılar gözünde Türkiye'ye olan bakış açısını zedeliyor ve değiştiriyor. Kendi yatırımcının üzerinden bunları alıp kamulaştırırsak, yabancı yatırımcıyı buraya nasıl getireceğiz? Sözleşme ile oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bunların konuşulması bile yabancı yatırımcı için tedirgin edici." yanıtını verdi.

Hasta alımına başlanan Şehir Hastaneleri'nin tam kapasite çalıştığını dile getiren Akın, "Şu an Isparta Şehir Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doluluk anlamında yatak sorunu yaşamaya başladık. Pandemi süreciyle alakası olmadan Isparta'da 10 senede geliriz dediğimiz kapasiteye 1 senede, Eskişehir'de de 6 ayda geldik. Hastaneler sunduğu hizmet nedeniyle tercih edilir oldu." bilgisini paylaştı.

"Bodrum'a yeni proje düşünüyoruz"

Akın, Akfen İnşaat'ın Loft konseptli projeler için toplamda 1.5 milyar TL yatırım yaptığını aktardı. Levent Loft'u 100 milyon TL, Loft Bahçe'yi 150 milyon TL, İncek Loft'u 400 milyon TL, Bulvar Loft'u ise 556 milyon TL yatırımla hayata geçirdiklerini dile getiren Akın, 1 Temmuzda kapılarını açan Bodrum Loft projesine de 325 milyon TL yatırım yaptıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle Bodrum Loft'a beklentinin üzerinde talep aldıklarını da sözlerine ekledi.

Gelecek yıl Bodrum Loft'u işletmeye devam etme kararı aldıklarını bildiren Akın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni inşaat projeleri için bakınıyoruz. Yapılan kredi kampanyaları ile piyasaya önemli bir canlılık geldi. Şu an kampanya dönemi kadar olmasa da bir hareketlilik var. Hareketlilik devam ederse, yeni projelere bakacağız. Bodrum'da bir konut projesi düşünüyoruz, arsa konusuna henüz bakınıyoruz."

Akın, Akfen Grubu olarak pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerde bulunan şirketlerin operasyonel performanslarının 2021 yılında kademeli olarak düzeleceği beklentisinde. Akın, “Böylece 2021 yılı Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4,5 milyar TL'si bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9,8 milyar TL'lik yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz." dedi.