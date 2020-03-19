Tekirdağ ulaşımı Karsan Atak ile yenilendi
Karsan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 27 adet Atak otobüs teslim etti.
BURSA (DÜNYA) - Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, filolarını yenileyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan, son olarak 8 metre otobüs sınıfının en önemli modelleri arasında yer alan ikinci jenerasyon Atak otobüslerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 27 adet teslim etti. Teslimat törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Belediye Genel Sekreter Fatih Ünsal, Ulaşım Daire Başkanı Erdin Eral, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, Bölge Satış Yöneticisi Celal Yalnız, Satış Sonrası Hizmetler Bölge Yöneticisi Kemal Sibilik ile belediye çalışanları katılım gösterdi.