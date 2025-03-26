Tekirdağ ve Çanakkale yangınlarını önceden tahmin eden teknoloji girişimi Finlandiya’ya davet edildi

Aşırı hava olayları, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü gibi çevresel riskler, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2025 Küresel Riskler Raporu’nun 10 yıllık dönemde ilk sıraya koyduğu en önemli riskler olarak öne çıktı.

Ekosistem dengelerini bozarken şirketleri de milyarlarca dolarlık kayıplarla karşı karşıya bırakan risklerin yükselişi, yapay zeka destekli çevresel risk yönetimi çözümlerini kritik hale getirdi. Yapay zeka destekli uzaktan algılama teknolojilerini kullanan EyeOnBlue ürünüyle coğrafi ve çevresel riskleri analiz ederek erken uyarılar oluşturan Smart City&Partners (SCP), Türkiye’nin sayılı derin teknoloji (deeptech) girişimlerinden biri olarak yurt dışı genişleme planlarını paylaştı.

Finlandiya hükümeti tarafından ülkeye davet edildiklerini söyleyen SCP Kurucusu Anıl Sevinç,“Daha önce Çanakkale ve Tekirdağ’daki orman yangınlarını dört gün önceden tahmin ederek yetkililerle işbirliği yaptık. Ankara’da meydana gelen yoğun yağışları analiz ederek, nisan ve temmuz aylarında yaşanan sellerin aylar öncesinden tahmin edilebilmesini sağladık. Maden sahalarındaki kayma ve göçme risklerini düzenli olarak izleyerek, potansiyel tehlikeleri önceden belirliyoruz. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan sekiz gölümüzü sürekli olarak izleyen yapay zeka destekli sistemimizin yanı sıra, Ocak ayı itibarıyla Marmara Denizi’nde müsilaj oluşumunu takip eden bir gözlem mekanizması devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka desteğiyle afet risklerini yönetiyor

Yapay zeka ve uzaktan algılama (remote sensing) teknolojilerini birleştiren, teknolojilerle verileri milimetre hassasiyetinde analiz edebildiklerini belirten Anıl Sevinç,“EyeOnBlue adını verdiğimiz ürünümüz, aracı yapay zeka (Agentic AI), InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) ve optik uydu görüntüleme teknolojilerini kullanıyor. Coğrafi ve çevresel riskler başta olmak üzere, pek çok parametreyle 30 yıla kadar uzanan tarihsel verileri inceliyor. İleriye dönük tahminlemeyle afetleri önceden tahmin ediyor” dedi.

Yapay zeka tabanlı anomali tespitinin heyelan, sel, deprem kaynaklı yüzey deformasyonları ve altyapı çökme risklerini tahmin edebildiğini vurgulayan Anıl Sevinç, “Büyük veri analitiği ve coğrafi bilgi sistemleriyle entegre çalışarak risk yönetimi süreçlerini hızlandıran EyeOnBlue ürünümüz, belediyeler, enerji ve altyapı şirketleri, sigorta şirketleri ve afet yönetim kuruluşları tarafından kullanılıyor. 56’dan fazla uydu ve sensör veri kaynağını kullanan platformumuz, sağladığı proaktif uyarılarla erken müdahale için zaman tanıyor” diye konuştu.

NATO Innovation Hackathon 2025 Finalisti

Smart City&Partners'ın NATO Innovation Hackathon 2025’te 60’tan fazla ekip arasından ilk 10 finalistten biri olması başarısına da değinen Sevinç, “Projemiz HeliGuard AI, yapay zeka destekli karar destek sistemiyle savaş, afet bölgelerinde askeri ve kurtarma helikopterleri için güvenli iniş noktalarını tespit ederek hayat kurtarmayı hedefliyor” dedi.

KWORKS’24 Demo Day’de katılımcılarla buluştu

Smart City&Partners, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün 2024 döneminde yürüttüğü hızlandırma programına seçilen 13 girişimden biri olarak konumlandı. 500’den fazla başvurunun yapıldığı, teknoloji girişimleri için özel olarak tasarlanan hızlandırma programlarıyla ticarileştirmeye değer görülen en iyi girişimlerden biri olarak, 7 Kasım’da gerçekleştirilen KWORKS’24 Demo Day’de potansiyel yatırımcılarla ve etkinlik katılımcılarıyla bir araya geldi.

Deeptech dikeyinde faaliyet gösteren sayılı Türkiye merkezli girişimden biri olan Smart City&Partners’ın Kurucusu Anıl Sevinç, “Özellikle uydu ve uzay teknolojilerini kullanarak pek çok riskin önüne geçmek mümkün. KWORKS’24 Demo Day sahnesinde bu bakış açımızı, Ankara’dan Finlandiya’ya uzanan serüvenimizi ve derin teknolojiyi ticarileştiren SaaS modelimizi ayrıntılarıyla paylaşma fırsatı bulduk. Smart City&Partners olarak bugüne dek kendi özkaynaklarımızla geldik. Büyümemizi desteklemek üzere yatırım almayı hedefliyoruz” dedi.

Helsinki’den Avrupa’ya açılacak

Smart City&Partners olarak Finlandiya hükümeti tarafından stratejik teknoloji geliştirdikleri için pazara davet edildiklerini söyleyen Anıl Sevinç, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bu kapsamda Helsinki ofisimizi açıyoruz. 2025 itibarıyla Avrupa başta olmak üzere küresel pazarda büyümeyi hedefliyoruz. Hâlihazırda City of Helsinki, Espoo ve Vantaa belediyeleriyle konsept kanıtı (Proof of Concept | PoC) çalışmaları yürütüyor, Avrupa Birliği projeleri ve Galileo gibi inisiyatiflerle işbirliği yaparak uluslararası ağımızı genişletmek istiyoruz. Yapay zeka tabanlı otonom risk analiz sistemimizi birkaç adım ileri taşımak için yürüttüğümüz Ar-Ge projemiz ve Avrupa pazarında attığımız genişleme adımlarıyla 2026’ya kadar afet yönetimi çözümlerinde küresel pazar lideri olma hedefiyle, daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.”