Tekkalıp Otomotiv, kalıp yatırımını artırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sektöründe ikinci seviye tedarikçi konumundaki Tekkalıp, faaliyetine ara vermeden devam ediyor. Pandemi ve devamında yaşanan durgunluğu kalıp yatırımına giderek aşmayı başaran Tekkalıp, otomotiv sektörünün yavaşladığı bu günlerde de kalıp kısmındaki çalışmalara ağırlık verdi. Tekkalıp Otomotiv Müdürü Cem Kurtar, “Prograsif ve tandem kalıp imalatı yapıyoruz. Prograsif kalıp, rulo besleme ile çalışıyor nihai ürün üretiyor. Tandem kalıp ise kesmesi ayrı, bükmesi, delmesi ayrı preste yapılıyor. Bu sene bu yatırımlar bize önemli miktarda katkı sağladı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Yeni projeler başlayacak”

Otomotiv kısmında pandeminin etkileri azalsa da farklı sorunların baş gösterdiğini anımsatan Kurtar, “Şu an otomotivde kısmen de olsa hareketlenme var. Ama eskisi gibi değil. TOGG’un yanı sıra diğer fabrikalar da yeni projelere başlayacak. Bu sayede bu kısımda da yeniden etkinliğin artmasını ümit ediyoruz. Soğuk sac şekillendirme, kaynaklı ve montajlı parça imalatı kısmımız yavaş kaldı. Şu anda kalıp kısmında yoğunlaşma var. 2022 kalıphane için yoğun geçti diyebilirim. Bunun yanında çok büyük bir yatırım yapmasak da bazı makinelerimizde yenilenmeye gittik” dedi

“Maliyetleri ürüne yansıtamadık”

Sektör sorunlarına da değinen Kurtar, “Kalifiye personel sorunu elbette her sektörde olduğu gibi sorunların başında geliyor ama kalıplardaki fiyat oynaklığı da önemli bir konu. Bugün verdiğimiz fiyatla gereken malzemeyi aldığımız zaman arasında farklar oluşuyor. Bir de genel bir nakit akışı bozulması var. Bunda da elbette finansmana erişimin kısıtlı olması önemli bir etken oldu. En büyük maliyet kalemlerimiz olan personel ve enerjide de yaşanan artışları aynı oranda ürünlere yansıtamadığımız için bu durum da bizi zorluyor” dedi.