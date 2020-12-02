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Teklas ABD'de elektrikli otomobiller için üretim yapacak 

Otomotiv endüstrisine kauçuk ürünler üreten Teklas, ABD'nin Georgia eyaletinde 6,5 milyon dolar yatırımla bir elektrikli araç parçaları üretmek için üretim tesisi ve ofis açacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Teklas, ABD'nin Georgia eylatinde yaptığı 6,5 milyon dolarlık yatırımla 18 bin 500 metrekarelik bir üretim tesisi satın alacak ve 120 kişilik bir istihdam yaratacak. 

Teklas'ın ABD'deki tesisinin 2021 yılının mayıs ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Otomobillerin sıvı sistemleri için kauçuk hortumlar ve plastik parçalar üreterek,  General Motors, Volkswagen ve Daimler Mercedes gibi şirketlere hizmet veren Teklas, yeni tesisinde elektrikli otomobiller için parça üretmeyi planladığını duyurdu.