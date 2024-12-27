TeklifimGelsin 1 milyon üyeyi aştı

Yüksek politika faizi ve dezenflasyon çabalarının damga vurduğu 2024, kişiselleştirilmiş finansal ürün ve hizmetlere erişim talebini artırdı. Bu talep artışından en çok fayda gören girişimlerin başında gelen kişiselleştirilmiş finans platformu TeklifimGelsin, 9 milyondan fazla ziyaretçi aldığı 2024'te 1 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. 23 lisanslı finansal kuruluşla entegre çalışan ve yapay zeka tabanlı veri modellemeleriyle son kullanıcıların finansal kuruluşlardan kişiye özel kredi, kredi kartı ve yatırım teklifleri almalarını kolaylaştıran kişiselleştirilmiş finansal platform TeklifimGelsin, 2025’te bireysel kredi kullanımının artmasını ve KOBİ'ler için finansmana erişimin kolaylaşmasını bekliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Kullanıcıların 40 saniye içinde farklı finansal kuruluşların tekliflerini karşılaştırmalarına ve kendilerine özel ürün teklifini bulmalarına yardımcı olan TeklifimGelsin, 2024'te milyonlarca kullanıcı için finansal hizmetlere erişimi dijitalleştirdi. 2025’te de hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız için kolaylık ve verimlilik sağlama yaklaşımıyla büyüme yolculuğuna devam edeceğiz” dedi.

TeklifimGelsin’in 2024 karnesi: 9 milyon kullanıcı, 1 milyon üye, 30 milyar TL işlem

2021’de tamamen yerli sermayeyle kurulan, internet sitesini 3,5 yıl önce devreye alan ve mobil uygulamasını da 1,5 yıl önce yayımlayan TeklifimGelsin, 2024 boyunca 9 milyon tekil ziyaretçi elde etti. 1 milyon kayıtlı üyeyi aşan platform, önemli yatırımlar yaptığı mobil uygulamalarıyla da 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 1 milyonu aşkın indirmeyle Türkiye'nin en çok indirilen ilk 30 finans uygulaması arasında yer aldı. TeklifimGelsin platformları, 2024 boyunca 30 milyar TL büyüklüğünde kredi ve yatırım işlemine aracılık etti.

Yüksek faiz kredi hacimlerini koruma çabasını yoğunlaştırdı

Şubat 2023’ten itibaren yüksek faiz politikası izlemeye başlayan ve son 8 ayda politika faizini %50’de sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kredi büyümesine yönelik önlemleri, hem talebi hem de kredi verenlerin stratejilerini yeniden şekillendirdi. Türkiye’deki yüksek politika faizi ve daralan kredi ortamının bankaların müşterilere ulaşma ve kredi hacimlerini soruşturma çabasını yoğunlaştırdığına dikkat çeken İhsan Cem Zararsız, “Bankalar, yıl boyunca sıfır faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyaları düzenleyerek yeni müşteriler kazanmayı ve mevcut müşterilerini elde tutmayı hedefledi. Dijital bankaların da sektöre girmesiyle rekabet kızıştı” dedi.

TeklifimGelsin’in bu zorlu ekonomik koşullarda 23 lisanslı finansal kuruluşla işbirliğini güçlendirdiğini ve bireylerle finansal kuruluşlar arasında bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan İhsan Cem Zararsız, “Bu süreçte açık bankacılık alanındaki yatırımlarımızı hızlandırdık. Kullanıcılarımızın finansal geçmişini ve ihtiyaçlarını analiz ederek onlara en avantajlı kredi, kredi kartı ve yatırım tekliflerini keşfetme olanağı sunduk. Bankalar içinse bireysel pazarlama maliyetlerini düşürerek doğru müşteriye ulaşmalarını sağladık. Yüksek faiz ortamında sunduğumuz akıllı platform, TeklifimGelsin’in hem kullanıcıları hem de iş ortaklarının gözündeki konumunu güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

Kademeli faiz indirimi bireysel kredi kullanımını artıracak

TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla politika faizini 250 baz puan indirerek %47,5’e çektiğini hatırlatan İhsan Cem Zararsız, “2025’te politika faizindeki kademeli düşüşün etkisiyle bankaların daha avantajlı finansman teklifleri sunacağı bir dönem bekliyoruz. Bu durum, bireysel kredilerde kullanım artışına, KOBİ’ler içinse finansmana erişimin kolaylaşmasına yol açabilir. Faiz oranlarının düşmesiyle, özellikle işletme yatırımları ve bireysel kredilerilerde talep artışı öngörüyoruz. Ayrıca, 2024’teki %50’nin üzerindeki vadeli mevduat faiz oranlarının politika faizi düşüşüyle gerilemesi, banka müşterilerinin farklı yatırım araçlarına yönelmesine neden olabilir. Bankaların bu noktada yatırım ürünlerini çeşitlendirerek cazip kampanyalarla müşterilerini elde tutmaya çalışacağını düşünüyoruz. TeklifimGelsin olarak, kredi ve yatırım taleplerindeki bu değişimleri yakından takip ediyor, kullanıcılarımıza daha avantajlı ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Finansal süreçleri hızlı ve çözüm odaklı hale getireceğiz”

2024'te KobimGelsin adını verdikleri bir ürün duyurarak KOBİ'ler için de ticari kredi kartı ve finansman fırsatlarına karşılaştırmalı bir biçimde erişme fırsatı sunduklarını dile getiren TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO'su İhsan Cem Zararsız, “TeklifimGelsin yarının vizyonuyla bugünün regülasyonları çerçevesinde hareket eden bir finansal teknoloji şirketi. Türkiye’deki düzenleyici çerçeveler, fintek ekosisteminin büyümesine destek oluyor. Bu bağlamda, açık bankacılık ve dijital onboarding gibi gelişmeler, ürünlerimizi daha ileri taşımamız için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

2025’te kişiselleştirilmiş hizmetler sunma konusuna daha fazla odaklanacaklarını dile getiren İhsan Cem Zararsız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “2025’te kullanıcılarımızın verilerini ve finansal geçmişlerini daha iyi analiz ederek hizmetlerimizi daha da kişiselleştirmeye odaklanacağız. Sadece kredi ve yatırım ürünleri değil, aynı zamanda finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik uygulama içi raporlar ve ÖdülümGelsin gibi oyunlaştırılmış özellikler de ön planda olacak. Kullanıcılarımız için finansal süreçleri daha eğlenceli, hızlı ve çözüm odaklı hâle getirmeyi sürdüreceğiz.

Diğer yandan da bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan gelen geribildirimlere dayanarak iş ortaklarımız için sağladığımız katma değeri de artırmaya devam ediyoruz. Bankaların hedef kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştıracak yenilikçi dijital pazarlama çözümleri üzerinde çalışıyor, iş ortaklarımıza da operasyonel kolaylık ve verimlilik sağlama misyonuyla büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz.”