Tekno Girişimci Destek Kredisi ile ölüm vadisinden çıkan girişimler yeniden hayat bulacak

3 kamu bankası alınan yeni kararlarla yeni bir kredi paketi hazırladı. 'Tekno Girişimci Destek Kredisi' ile 6 ay anapara ödemesiz 60 ay vadeli kredi sağlanacak. Firmalara 500 bin lira tutarında kredi, yıllık yüzde 13,5 sabit faizle verilecek. Bu krediyle yazılım, donanım geliştirme, mobil teknolojiler ve uygulamalar gibi alanlarda yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek sağlanacak.

Gelişmeleri değerlendiren Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü & Keiretsu Forum Londra Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Eren, atılan bu adımın teknoloji girişimcileri açısından çok kıymetli bir gelişme olduğunun altını çizerek, “Özellikle yatırım alsın veya almasın nakit akış beklentisi istediği gibi gitmeyen girişimciler için fayda sağlayacak. Ayrıca melek yatırım kriterlerine göre yatırım miktarı yüksek, fonlar için düşük kalan girişimciler yeni kredi paketiyle “ölüm vadisi” denilen; sıkıntıya düştüğü yerden kolaylıkla çıkacaktır. 3 kamu bankasının sağladığı bu kolaylık girişimcinin tekrar hayata dönmesi, finansallarını oturtması açısından da büyük kolaylık sağlayacak. Bu kolaylık girişimcilerin daha büyük başarılara imza atmasına da olanak sağlayabilir. Krediden Teknokent, Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren girişimciler faydalanabilecek" dedi.

Türkiye'de 2023 için startup ekosistemiyle ilgili öngörülerini de paylaşan Eren, “2023 yılı Türk Girişimcilik Ekosistemi için yapılan ciddi altyapı yatırımlarının meyvelerinin alınacağı bir yıl olacak. Çok fazla sayıda fon, teknopark, hızlandırma programı kuruldu. Bütün bu altyapı organizasyonlarının amacı girişimcilerin kurulma ve büyümelerine destek olmak. Türkiye’de teknoloji girişimcisi olmanın çok avantajlı olduğu bir döneme giriyoruz. Oyun, fintech, siber güvenlik, mobilite, Web 3 en sıcak dikeyler olacak. Tohum yatırım almak için en iyi zaman. Öte yandan 2023 yılının yatırım ivmesi aynı kalarak, 2022 yılı ile benzer oranda yatırım sayısı olacak. Çünkü teknoloji şirketleri fiyatlamalarındaki düzeltmeler halen devam ediyor. 2023 yılı, Seri A, B yatırımlarıyla 2022 gibi geçer. Eğer Seri B üzerine çıkan yatırımlar olursa da, beklentimiz de o yönde milyar doları geçeriz” şeklinde konuştu.