Teknofix, tamir hizmetini 5 farklı şehre taşıyacak

Şu an sadece İstanbul’da ‘yerinde tamir’ hizmeti veren Teknofix, önümüzdeki yıl Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da da müşterilerin adresine giderek onarım sürecini yönetecek. Hemen hemen herkesin özellikle pandemi dönemiyle beraber alışkanlık haline getirdiği ‘adrese hizmet’ konusunda sıra, yerinde mobil cihaz tamirine geldi. Günümüzde sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün artmasıyla birlikte bireyler daha uzun süre kullanılacak sürdürülebilir ürünleri tercih etmeye başladı. Bu durumda, cep telefonu ve tablet gibi cihazların tamirinde kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Yerinde hizmet konusundaki bilgi ve tecrübelerini yerinde mobil cihaz tamir etme alanında kullanmak istediklerini belirten Teknofix Kurucu Genel Müdürü Ulaş Civil, “Randevu sistemiyle çalıştığımız için istenen tarih ve saate göre organize olabiliyoruz. Yerinde tamir hizmetimizden faydalanmak isteyenler, sitemiz üzerinden oluşturacakları talepten sonra aranıyor ve karşılıklı uygun zaman belirlenerek randevu gün ve saati oluşturuluyor. Sonrasında ise adreslerine gelecek personelimizin fotoğrafını, aracımızın plakasını ve gerçek zamanlı olarak konum bilgisini kendilerine iletiyoruz. Yerinde tamir hizmetini önümüzdeki yıl İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da devreye almayı planlıyoruz. Şu an için Türkiye’nin diğer illerinden telefon, tablet gibi cihazlarını tamir ettirmek isteyen kullanıcılar kargo ile bize cihazlarını yolluyorlar. Uzun sürecek bir tamir işlemi söz konusu olduğunda isteyen müşterilerimize yedek bir telefon temin ediyoruz” şeklinde konuştu.