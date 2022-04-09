Teknoloji Bıçak, Almanya’dan sonra Amerika’da şube açacak

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Meyve presleri ve mutfak ekipmanları üreticisi Cancan Şirketler Grubu bünyesinde yeni faaliyete başlayan Teknoloji Bıçak Sanayi, Tunç Özüuğurlu ve Fatih Demirel ortaklığında ilk üretimini gerçekleştirdi. Yerli imkanlarla üretilen yüksek teknolojili kesme ve bileme makinalarında üretilen yüksek kaliteli bıçaklar, kısa teslim süreleri ve ekonomik fiyatları ile Türkiye ve dünya pazarına sunulacak. Yüksek teknolojili kesme ve bileme makinasından ilk etapta 2 adet üreten firma, 3 makinanın daha üretimini bu yılın ikinci yarısına kadar tamamlamayı planlıyor.

Faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Teknoloji Bıçak Sanayi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tunç Özüuğurlu, üretimini gerçekleştirdikleri ileri teknoloji CNC bıçak bileme makinaları sayesinde bütün sektörlerin bıçaklarını üreten ve bileyen bir konuma ulaşacaklarını söyledi.

Özüuğurlu, bileme makinalarının Ar-Ge, tasarım ve üretim çalışmalarını 2 yıllık bir sürede tamamlayıp sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını da ifade ederek şunları söyledi:

“1986 yılından itibaren bıçak sektöründe bir altyapımız vardı. Bu süreçte kazandığımız bilgi birikimi ve tecrübe ile üretime geçtik. Kısa vadede gıda makinaları bıçakları üretiminde lider konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonra düz ve dairesel bıçak üretiminde de bütün sektörlerin bıçak ihtiyaçlarını karşılar duruma geleceğiz. Tamamı yerli ve yüksek teknolojili, 5 eksenli, CNC kontrollü emsallerine göre üstünlükleri olan bir makine üretiyoruz. İlk iki makinamızın üretimini yaptık. Şu anda tasarlanmış 3 tane daha üretim aşamasında olan makinamız var. Bu yılın ikinci yarısından sonra 5 çeşit makinayla düz ve dairesel bütün bıçakları bileyebilen konuma geleceğiz ve sektöre güçlü bir giriş yapacağız. Türkiye’de kendi makinalarını yapıp bütün bıçakları bileme kapasitesine sahip olan, dünyaya bıçak yapan bir şirket olacağız. İhracatımıza Avrupa’dan başlamayı ve ilk etapta 2023’de Almanya’da sonrasında ise Amerika’da makine üretim ve bileme merkezi açmayı planlıyoruz.”