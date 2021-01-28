Teknoloji bilançoları olumlu geldi

Tesla dördüncü çeyrekte gelirinin yıllık bazda yüzde 46 artışla 10,74 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Tesla’dan yapılan açıklamada, gelir artışının sebebi olarak araç teslimatları ve genel olarak faaliyetlerdeki artış gösterildi. İşletme gelirlerini yüzde 157 artırarak, 270 milyon dolar gelir elde eden Tesla, araç teslimatlarını yıllık bazda yüzde 50 artırana dek yatırımlara devam edeceğini duyurdu.

Apple ilk çeyrekte gelirini yüzde 21 artırarak 111,44 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Uluslararası satışlar toplam gelirin yüzde 64’ünü oluştururken, şirketin net geliri yıllık yüzde 29 artışla 28,75 milyar dolar oldu. Apple’ın işletme gelirleri ise yıllık yüzde 31 artışla 33,53 milyar dolara yükseldi.

Samsung dördüncü çeyrekte işletme gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 26,7 azaldığını ancak yıllık bazda yüzde 26,4 artarak 8,12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Samsung’un net gelirleri dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 26,4 artışla 5,94 milyar dolar oldu. Yıllık net kârı 23,7 milyar dolara ulaşan Samsung, bir önceki yıl 19,5 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Facebook, dördüncü çeyrekte toplam gelirlerinin yıllık yüzde 33 artışla 28,1 milyar dolara, net gelirinin ise yüzde 53 artışla 11,22 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 2002 yılının tamamında toplam gelirini yüzde 22 artıran Facebook, 85,97 milyar dolar gelir elde ederken, toplam net gelir yüzde 58 artışla 29,15 milyar dolar oldu.