Teknoloji destekli yeni nesil alışveriş deneyimi

FLO, yeni dijital kahramanı FLO Asist çatısı altında anlattığı üç farklı yeni­likçi uygulama sayesinde perakende sektöründeki teknolojik dönüşüme öncülük ediyor.

Kolay Mağaza uygulaması ile müş­teriler, FLO mağazalarında stok bil­gileri, ürün yorumları, en çok satan ürünleri inceleyebiliyorken; üyelik programı olan FLO Plus sayesinde her alışverişte puan ve birçok farklı avan­taj elde ediyor. Ayağında Gör uygula­ması ise AR lensler aracılığıyla tüketi­cilere nerede olursa olsun denemek is­tedikleri ayakkabıyı ayaklarındaymış gibi görebilme imkanı sağlıyor.

Duvarları kaldıran proje

Açıklamada görüşlerine yer veri­len FLO Mağazacılık Üst Yönetici­si (CEO) Burak Övünç, omni-channel bir yaklaşım ile perakende sektörünün dinamiklerini, mağazaların dönüşen rolünü göz önünde bulundurarak on­line ve offline alışveriş arasındaki du­varları kaldıran projeler geliştirdikle­rini söyledi.