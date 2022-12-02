Teknoloji destekli yeni nesil alışveriş deneyimi
FLO hayata geçirdiği yeni projesi FLO Asist ile mağaza ve online kanallarındaki tüketici hareketlerini birbirine entegre ederek müşterisini anlayan, kolay, keyifli yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunmaya başladı.
FLO, yeni dijital kahramanı FLO Asist çatısı altında anlattığı üç farklı yenilikçi uygulama sayesinde perakende sektöründeki teknolojik dönüşüme öncülük ediyor.
Kolay Mağaza uygulaması ile müşteriler, FLO mağazalarında stok bilgileri, ürün yorumları, en çok satan ürünleri inceleyebiliyorken; üyelik programı olan FLO Plus sayesinde her alışverişte puan ve birçok farklı avantaj elde ediyor. Ayağında Gör uygulaması ise AR lensler aracılığıyla tüketicilere nerede olursa olsun denemek istedikleri ayakkabıyı ayaklarındaymış gibi görebilme imkanı sağlıyor.
Duvarları kaldıran proje
Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Burak Övünç, omni-channel bir yaklaşım ile perakende sektörünün dinamiklerini, mağazaların dönüşen rolünü göz önünde bulundurarak online ve offline alışveriş arasındaki duvarları kaldıran projeler geliştirdiklerini söyledi.