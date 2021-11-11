Teknoloji şirketi KOBIL, WesterOps’un yarısını satın aldı

Türk-Alman iş insanı İsmet Koyun tarafından 1986 yılında kurulan Worms merkezli bilgi güvenliği şirketi KOBIL, geliştirdiği ürün ve hizmetlerin yanı sıra satın almalarla da hızlı büyümesini sürdürüyor.

Dijital kimlik uygulamalarıyla finansal kurumlar başta olmak üzere elektronik platformlardaki kritik müşteri ve işlem bilgilerini korumanın yanı sıra SuperApp, ekosistem ve platform ekonomilerini güvenli kılmak için önemli çalışmalara imza atan KOBIL, web ve mobil tabanlı uygulamalar, otomasyon ve bulut konusunda uzmanlaşan yerli girişim WesterOps’un yüzde 50 hissesini satın aldı.

KOBIL, bu satın almayla KOBIL Super App içinde çalışacak teknolojileri ve servisleri geliştirmeyi hedefliyor. KOBIL, teknoloji vizyonuna katkı sunabilecek teknoloji alanındaki startup’lara yatırıma devam ederken, startup’ları ortak müşteri ağından faydalandırarak global oyuncu olmalarını sağlıyor.

“Dijital dönüşümün bir sonraki adımını inşa ediyoruz”

KOBIL Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, güvenlik teknolojilerinde hep daha ileriyi hedeflediklerini belirterek, “KOBIL olarak bizler dijital dönüşümün bir sonraki adımını inşa ediyoruz. 35 yılı aşan tecrübemiz ve aralıksız devam eden Ar-Ge çalışmalarımızla trendleri takip etmiyor; trendleri belirliyor, geleceğe yön veriyoruz. Geleceğe yön verebilecek teknolojilere de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 4 yıl önce başlayan iş ortaklığımızı yeni bir boyuta taşıdık. Gençlere ve teknoloji alanında gelişime açık startup’lara yatırım yapıyoruz. Gelişim, kalite ve büyümeye güçlü bir şekilde odaklanmış WesterOps’a yatırım yapmaktan mutluyuz. Bu birlikteliğin gücümüze güç katacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

“KOBIL ortaklığı ile küresel ölçekte başarılara imza atacağız”

WesterOps’un Kurucu Genel Müdürü Gökhan Fazlı Çelik ise şunları söyledi: “WesterOps olarak KOBIL ile ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem için de oldukça heyecanlıyız. KOBIL’in dijital kimlik ve güvenlik alanında Avrupa çapındaki lider konumundan alacağımız güç ile erişebileceğimiz pazarlar ve beraber geliştireceğimiz yeni ürünler sayesinde küresel ölçekte başarılı olacak işlere imza atmak istiyoruz. Birbirini tamamlayan ekiplerle yaratacağımız sinerji neticesinde müşterilerimize yönelik değer önerilerimizi artırmayı ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha kolay ve daha güvenli şekilde giderecek çözümleri sunarak uçtan uca hizmet vermeyi hedefliyoruz.”