Teknoloji TIR'ı Türkiye’yi geziyor

Güç yönetimi şirketi Eaton, Türkiye pazarına girdikten sonra çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, Ankara Sincan’da bulunan ve Orta Hücre İmalatı yapan fabrikayı basın mensuplarıyla birlikte gezdi. Özcan, şirket olarak Türkiye ekonomisine ve yetişmiş insan kaynağına güvendiklerini söyledi. Özcan, elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Teknoloji TIR'ı Türkiye sonrası rotayı Avrupa'ya çevirecek

Gezi öncesinde şirket hakkında bazı bilgiler paylaşan Özcan, daha sonra basın mensuplarına Teknoloji TIR'ını gezdirdi. Teknoloji TIR'ında, ziyaretçilere yenilenen özellikleriyle ticari ve endüstriyel binalarda elektriksel güvenlik sağlayan “xEnergy Alçak Gerilim Panosu”, Eaton Ulusoy OG Çözümlerinden “RMU (Ring Main Unit)” ve “HMH hücre ile OG” Transformatörü sunuluyor. Türkiye’de 20’ye yakın şehri gezen Teknoloji TIR'ı, yeni tanıtımlarını tamamladıktan sonra rotasını Polonya’ya çevirecek. Teknoloji TIR'ı önünde soruları yanıtlayan Yılmaz Özcan, 2015’den beri Mobil Teknoloji Günlerini Türkiye’de kültür haline getirdiklerini belirtti.

"Birçok ortak servis noktamızı Türkiye'ye kaydırıp hizmet vermek istiyoruz"

Türkiye’nin birçok açıdan çok önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Özcan, “Bunlardan bir tanesi coğrafi konumu, baktığınız zaman Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında çok önemli bir köprü noktasındayız. O yüzden bu bizim Türkiye'deki konumumuzu, Türkiye'nin cazibe merkezi olması anlamındaki beklentiyi arttırıyor. Bir diğer konu yine Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var. Genç ve eğitimli bir nüfusu var. Dolayısıyla firmalar buralara geldiğinde yetişmiş eleman bulmakta hiç zorlanmıyorlar. İstihdam konusunda hiç zorlanmıyorlar. Hatta biz de şirket olarak şu anda birçok ortak servis noktamızı Türkiye'ye kaydırıp farklı ülkelere hizmet vermek istiyoruz. Bunun yegane sebebi Türkiye'deki yetişmiş insan gücü, teknolojinin takip edilmesi ve diğer taraftan da bakıyorsunuz gerçekten Türkiye Avrupa'yı, Amerika'yı gelişmekte olan ülkeleri çok yakından ve hızlı bir şekilde takip ediyor. Aramızda eskisi kadar bir fark yok. Bunda dijitalleşmenin çok büyük etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber aradaki mesafe de kapandığı için burası gerçekten birçok firma için teknolojik anlamda da üretim üssü haline geliyor” diye konuştu.

"Ürünlerin bir kısmını Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'ya satmaya başladık"

Eaton’ın Ankara’da iki fabrika ile üretim yaptığından bahseden Özcan, çalışmalarla ilgili olarak, “Bunlardan bir tanesi Sincan’da orta gerilim hücre imalat yaptığımız fabrika, diğeri ise transformatör ürettiğimiz temelli fabrikamız. Burada ürettiğimiz ürünler enerji dağıtım sistemlerinde, enerjinin iletimi, dağıtımı konusunda kullanılıyor. Bu enerji dağıtımı kısmı fabrikaların enerji besleme kısmı, enerji altyapılarında ürünlerimiz kullanılıyor. Biz bu satın almayla aslına bakarsanız buradaki fabrikaya bir AR-GE transferi, bir bilgi ve tecrübe transferi de yapmış olduk. Dolayısıyla buradan sadece Türkiye pazarını değil, aynı zamanda Türkiye'nin ihracatına da çok önemli katkılarımız var. İhracatın artması demek, bizim cari açığımızın azalması demek, ekonomimizin daha güçlü olması anlamına geliyor. Dolayısıyla buradan ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını da, Avrupa'ya, Amerika'ya, Güney Amerika'ya ve Orta Doğu’ya satmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araç şarj istasyonu

Özcan, şirket stratejisi açısından elektrikli araç imalatçılarına şanzıman desteği sağladıklarını da söyledi.

Elektrikli araç şarj istasyonu projeleriyle ilgili de bilgiler paylaşan Özcan, şöyle konuştu: “Türkiye'de bir partnerlik anlaşması yaptık ve onlarla yolumuza devam ediyoruz. Şu anda her ne kadar elektrikli araç sayımız az bile olsa ki, geçen yıla göre üç katına çıktı. Bu istatistik ciddi bir artış gösteriyor. Önümüzdeki dönemde büyük oranda araçlar elektrikli araca dönmeye başlayacak. O yüzden anlaşma yaptığımız partnerimizle beraber yatırımlarımızı, pazarlama faaliyetlerimizi ve uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Yazılım yatırımlarımız var, çünkü sadece şarj istasyonu yetmiyor. Onun yazılımının da olması gerekiyor. Bu konuda onlarla güzel iş birliklerimiz oldu ve daha da devam ediyor.”

"Türkiye ekonomisine ve yetişmiş insan kaynağına güveniyoruz"

Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına çok güvendiklerini aktaran Özcan, “Ben bir Türk vatandaşı olarak böyle bir organizasyonda olmaktan ve bu şekilde ülkeme katkıda bulunmaktan çok gurur, mutluluk duyuyorum. Çünkü baktığınız zaman buradaki istihdam sayısını da arttırdık ve ihracatımıza katkımız var. Dolayısıyla bunlar bizim övünç kaynaklarımız. Umarım bunları böyle daha da güçlendirerek, perçinleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.