Teknoloji tutkunları İstanbul Tech Week'te buluşacak

Istanbul Tech Week’in kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?

İş ve teknoloji dünyasıyla iç içe olan herkesi bir araya getireceğimiz Istanbul Tech Week’te, geçtiğimiz üç senede olduğu gibi bu sene de yerel ve global konuşmacılarımız ve teknoloji odağında farklı tematik konularımızla doyurucu bir içerik sunacağız. Etkinlik kapsamında geleceğin teknolojileri konusunda farkındalık oluşturmak; yeni teknolojilerle ilgilenen farklı sektörlerden insanların veri, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve daha fazlasıyla şekillenen yeni dünyayı anlaması ve işlerine entegre etmesini sağlamak amacıyla birçok oturum düzenleyeceğiz. Global ve yerel uzmanlardan ilham verici konuşmaların yapılacağı oturumlarda ayrıca başarı ve başarısızlık hikayelerin ele alacağız.

Etkinliğin ilk gününde yapay zeka konusunu tüm açılardan değerlendirmenin yanı sıra CEO’ların ve şirketlerin dijital gündemleri, fintech trendleri, dijital altyapıların modernizasyonu, veri uygulamaları, girişim ve yatırım ekosistemi gibi dijital dünyanın yeniliklerini ele alacağız.

İkinci günde ise gündemimize KOBİ’leri alacağız. Online ortamda gerçekleştireceğimiz KOBİ Özel etkinliğimizde dijitalleşen KOBİ’lerin ihtiyaçlarından ikiz dönüşüme, pürüzsüz müşteri deneyimi yaratmaktan sanayinin dijitalleşme yolculuğuna zengin bir içerik bizi bekliyor olacak.

2. Yapay zekaya değinmişken, bu konu etkinlikte ne şekilde ele alınacak?

Yapay zeka, dijitalleşen dünyanın en önemli unsurlarının başında geliyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya sürülen ChatGPT, bu alanda büyük bir paya sahip. Öyle ki hayata geçmesinin ardından iki ay içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak hızlı büyümesini gözler önüne serdi. 2023 yılının ilk beş ayında üretken yapay zekaya ise 12 milyar dolar yatırım yapıldı.

Pandemi öncesine baktığımızda yapay zekanın tekrar eden ve emek yoğun işlerde rol alacağı konuşulurken, artık analitik ve bilgi yoğun çalışmaların yerini alacağı konuşuluyor. Biz de bu gelişmelerden hareketle Istanbul Tech Week’te üretici yapay zekayı yoğun bilgi / tecrübe gerektiren bir süreçte bile nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Bunun yanı sıra yapay zeka alanında güvenlik endişeleri, yanlı bilgi yayma potansiyeli, sahte görüntüler ve videoların da ne tür boyutlara ulaşacağı tartışılan konular arasında. Bu konuları etkinliğimizde detaylıca değerlendirerek gündemin nabzını tutacağız.

3. KOBİ’lerin dijital dünyaya ayak uydurabilmesi açısından onlara nasıl bir yol göstermeyi planlıyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz döneme enflasyon azaltıcı uygulamalar damga vuracak, tüketim azalacak ve kredi kaynaklarına erişim zorlaşacak. KOBİ’lerin rekabetin yoğun olduğu bu süreçte müşterilerine daha fazla katma değer sağlamaları, rakiplerine kıyasla daha fazla etkin olmaları, gerekli talepleri karşılamaları ve maliyet açısından avantajlı olmaları gerekiyor. Tüm bunlar için de teknolojiyi doğru şekilde kullanmaları şart. Bu kapsamda KOBİ Özel etkinliğimizde önümüzdeki dönemin en önemli temaları, 10 adımda dijital dönüşüm, gelişen teknolojiyle birlikte kolaylaşan finansman erişimi, yeşil dönüşüm, çift ayaklı şirket olma, regülasyon yönetimi, veri ve analitiğin gücü konularını konuşacağız.

4. Fintech ve dijital bankacılık alanına ilgi duyanlar için nasıl bir içerik sunacaksınız?

Fintech, bildiğiniz gibi bankacılığın en önemli unsurlarından biri haline geldi. Finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırırken, daha geniş kitlelere hizmet sunan fintech’te önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken yöntemleri ve bu alandaki en güncel konu başlıklarını masaya yatıracağız. Ayrıca fintech sektörünün KOBİ’ler için sunduğu kolaylaştırıcı çözümleri de paylaşacağız. Öte yandan ödeme teknolojilerinde de ülkemizde her geçen gün önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu alandaki inovasyonlar etkinliğimizin bir başka konusu olacak. Dijital bankacılığı değerlendirdiğimizde ise tüm bankalar rakiplerine göre farklılaşma isteği doğrultusunda atılımlar gerçekleştiriyor. Bu atılımlar birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Tüm bu yenilikleri mercek altına alan bir panelimiz olacak.

5. Etkinlikte teknoloji-sürdürülebilirlik ilişkisine nasıl değineceksiniz?

Ayrılmaz ikili olan ve ikiz dönüşüm olarak tanımlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşümü, şirketlerin en verimli şekilde ilerletebilmesi için pek çok deneyim aktaracağız. Çünkü ekonomik sürdürülebilirlik için artık bir kurumun çevresel, sosyal ve yönetişim alanında yarattığı pozitif ve negatif etkiyi yönetmesinin yanı sıra çevresel ve sosyal risklerin şirket devamlılığı ve değeri üzerindeki etkisini de yönetmesi gerekiyor. Dolayısıyla teknolojiyi sürdürülebilirliğe doğru biçimde entegre etmek, şirketlere olumlu katkı sağlayacaktır.

Teknoloji, önümüzdeki yıllarda ülkelerin ekonomik ve politik açıdan en stratejik gündem maddesi olacak. Dolayısıyla bu alana yapılacak yatırımlar, ülkeleri daha güçlü kılacak. Geçtiğimiz üç senede 200 oturumla, 50 bini aşkın katılımcı ve 300’ü aşkın konuşmacıyı ağırlayan bir etkinlik olarak Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Istanbul Tech Week ile global ve yerel kanaat önderleri, teknoloji üreticileri, karar vericiler, teknoloji yatırımcıları ve girişimcileri, sektörün önde gelen STK ve platformlarıyla bugünün ve yarının teknolojisine şahitlik edeceğiz. Herkesi Istanbul Tech Week ile yeni fikirlerle dolu bir dünyanın kapılarını aralamaya davet ediyoruz.