Teknolojiyi üreten bir nesil için yatırım

Sanko Holding’in çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren şirketi Çimko, UNI­CEF’in yürüttüğü MakerUp Progra­mı’na vereceği destek ile Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital be­cerilerini güçlendirmeye yönelik üç yıllık bir sosyal fayda çalışmasını ha­yata geçiriyor.

Söz konusu iş birliği kapsamında, Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital becerilerinin güçlendirilmesi, teknolojiye daha eşit koşullarda eri­şimlerinin sağlanması ve her yıl 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Böy­lece üç yıllık programın sonunda 15 bin çocuğun dijital geleceğine doku­nacak. Buradan çıkan başarılı proje­ler ile teknoloji yarışmalarına ve fes­tivallere katılım da sağlanacak.

Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, bölgenin geleceğine yaptıkları stra­tejik bir yatırım niteliğindeki prog­ramın 7–14 yaş arasındaki çocukla­rın teknolojiyle üretme, düşünme ve problem çözme yetkinliklerini geliş­tirmeyi, dijital çağın sunduğu fırsat­lara daha eşit koşullarda erişebilme­lerini amaçladıklarını kaydetti.

Her yıl 5 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor

MakerUp Programı’nın çocukla­rın teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olarak gelişmelerini destek­lemek üzere robotik uygulamalar, kodlama egzersizleri, 3D modelleme ve IoT alanlarında eğitimler sundu­ğunu aktaran Kırca, program kapsa­mında çocukların mantıksal düşün­me, problem çözme, iş birliği yapma ve proje geliştirme gibi beceriler ka­zanarak dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri edinme fırsatı bulduğu­nu bildirdi.

Programın uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıdığını altını çizen Kırca, MakerUp Programı’nın çocuk­ların teknolojiyle yalnızca tanışması­nı değil; düşünmesini, üretmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini desteklediğini belirtti. Kırca, “UNI­CEF’in sahadaki uzmanlığı ve yaygın uygulama kapasitesiyle yürütülen iş birliği kapsamında, yalnızca teknoloji öğretmiyoruz; çocukların hayal kur­ma, üretme ve kendine güvenme be­cerilerini de destekliyoruz. Amacımız Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital dünyaya eşit fırsatlarla katıla­bilmelerini sağlamak. Çocukların bu­günden geliştirdikleri üretkenlik ve merak duygusunun yarının yenilik­çi çözümlerine dönüşeceğine inanı­yoruz. Üç yıl sürmesini planladığımız MakerUp programı ile her yıl 5 bin ço­cuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çocukların fırsatlara erişimlerine katkı sağlayacak”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Pao­lo Marchi, özel sektör ile yürütülen ortaklıkların çocuklar için daha ay­dınlık bir gelecek inşa etmenin en temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “ÇİMKO ile yürüttü­ğümüz iş birliği, bilgi birikimimizi, güçlü yönlerimizi ve kaynaklarımızı bir araya getirerek çocuklar ve içinde yaşadıkları toplum için kalıcı ve an­lamlı bir fark yaratabileceğimizi gös­teriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ekşi ise progra­mın sahadaki uygulama ortağı olarak TKV'nin rolüne dikkat çekerek şun­ları söyledi: "Maker sınıfları, çocukla­rın yalnızca teknolojiyle tanışmasını değil; güvenli bir ortamda denemeye, üretmeye ve kendi çözümlerini geliş­tirmeye teşvik edilmesini hedefliyor.”