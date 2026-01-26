Google Haberler

Teknolojiyi üreten bir nesil için yatırım

Çimko, UNICEF’in çocukların teknoloji becerilerini geliştirmeye odaklanan MakerUp Programı kapsamında üç yılda 15 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, programın sosyal yatırım niteliği taşıdığını söyledi.

Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com

Sanko Holding’in çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren şirketi Çimko, UNI­CEF’in yürüttüğü MakerUp Progra­mı’na vereceği destek ile Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital be­cerilerini güçlendirmeye yönelik üç yıllık bir sosyal fayda çalışmasını ha­yata geçiriyor.

Söz konusu iş birliği kapsamında, Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital becerilerinin güçlendirilmesi, teknolojiye daha eşit koşullarda eri­şimlerinin sağlanması ve her yıl 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Böy­lece üç yıllık programın sonunda 15 bin çocuğun dijital geleceğine doku­nacak. Buradan çıkan başarılı proje­ler ile teknoloji yarışmalarına ve fes­tivallere katılım da sağlanacak.

Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, bölgenin geleceğine yaptıkları stra­tejik bir yatırım niteliğindeki prog­ramın 7–14 yaş arasındaki çocukla­rın teknolojiyle üretme, düşünme ve problem çözme yetkinliklerini geliş­tirmeyi, dijital çağın sunduğu fırsat­lara daha eşit koşullarda erişebilme­lerini amaçladıklarını kaydetti.

Her yıl 5 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor

MakerUp Programı’nın çocukla­rın teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olarak gelişmelerini destek­lemek üzere robotik uygulamalar, kodlama egzersizleri, 3D modelleme ve IoT alanlarında eğitimler sundu­ğunu aktaran Kırca, program kapsa­mında çocukların mantıksal düşün­me, problem çözme, iş birliği yapma ve proje geliştirme gibi beceriler ka­zanarak dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri edinme fırsatı bulduğu­nu bildirdi.

Programın uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıdığını altını çizen Kırca, MakerUp Programı’nın çocuk­ların teknolojiyle yalnızca tanışması­nı değil; düşünmesini, üretmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini desteklediğini belirtti. Kırca, “UNI­CEF’in sahadaki uzmanlığı ve yaygın uygulama kapasitesiyle yürütülen iş birliği kapsamında, yalnızca teknoloji öğretmiyoruz; çocukların hayal kur­ma, üretme ve kendine güvenme be­cerilerini de destekliyoruz. Amacımız Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital dünyaya eşit fırsatlarla katıla­bilmelerini sağlamak. Çocukların bu­günden geliştirdikleri üretkenlik ve merak duygusunun yarının yenilik­çi çözümlerine dönüşeceğine inanı­yoruz. Üç yıl sürmesini planladığımız MakerUp programı ile her yıl 5 bin ço­cuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çocukların fırsatlara erişimlerine katkı sağlayacak”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Pao­lo Marchi, özel sektör ile yürütülen ortaklıkların çocuklar için daha ay­dınlık bir gelecek inşa etmenin en temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “ÇİMKO ile yürüttü­ğümüz iş birliği, bilgi birikimimizi, güçlü yönlerimizi ve kaynaklarımızı bir araya getirerek çocuklar ve içinde yaşadıkları toplum için kalıcı ve an­lamlı bir fark yaratabileceğimizi gös­teriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ekşi ise progra­mın sahadaki uygulama ortağı olarak TKV'nin rolüne dikkat çekerek şun­ları söyledi: "Maker sınıfları, çocukla­rın yalnızca teknolojiyle tanışmasını değil; güvenli bir ortamda denemeye, üretmeye ve kendi çözümlerini geliş­tirmeye teşvik edilmesini hedefliyor.”

