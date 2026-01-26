Teknolojiyi üreten bir nesil için yatırım
Çimko, UNICEF’in çocukların teknoloji becerilerini geliştirmeye odaklanan MakerUp Programı kapsamında üç yılda 15 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, programın sosyal yatırım niteliği taşıdığını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Sanko Holding’in çimento ve beton sektöründe faaliyet gösteren şirketi Çimko, UNICEF’in yürüttüğü MakerUp Programı’na vereceği destek ile Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik üç yıllık bir sosyal fayda çalışmasını hayata geçiriyor.
Söz konusu iş birliği kapsamında, Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital becerilerinin güçlendirilmesi, teknolojiye daha eşit koşullarda erişimlerinin sağlanması ve her yıl 5 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Böylece üç yıllık programın sonunda 15 bin çocuğun dijital geleceğine dokunacak. Buradan çıkan başarılı projeler ile teknoloji yarışmalarına ve festivallere katılım da sağlanacak.
Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca, bölgenin geleceğine yaptıkları stratejik bir yatırım niteliğindeki programın 7–14 yaş arasındaki çocukların teknolojiyle üretme, düşünme ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmeyi, dijital çağın sunduğu fırsatlara daha eşit koşullarda erişebilmelerini amaçladıklarını kaydetti.
Her yıl 5 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor
MakerUp Programı’nın çocukların teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olarak gelişmelerini desteklemek üzere robotik uygulamalar, kodlama egzersizleri, 3D modelleme ve IoT alanlarında eğitimler sunduğunu aktaran Kırca, program kapsamında çocukların mantıksal düşünme, problem çözme, iş birliği yapma ve proje geliştirme gibi beceriler kazanarak dijital dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri edinme fırsatı bulduğunu bildirdi.
Programın uzun vadeli bir sosyal yatırım niteliği taşıdığını altını çizen Kırca, MakerUp Programı’nın çocukların teknolojiyle yalnızca tanışmasını değil; düşünmesini, üretmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini desteklediğini belirtti. Kırca, “UNICEF’in sahadaki uzmanlığı ve yaygın uygulama kapasitesiyle yürütülen iş birliği kapsamında, yalnızca teknoloji öğretmiyoruz; çocukların hayal kurma, üretme ve kendine güvenme becerilerini de destekliyoruz. Amacımız Güneydoğu Anadolu’daki çocukların dijital dünyaya eşit fırsatlarla katılabilmelerini sağlamak. Çocukların bugünden geliştirdikleri üretkenlik ve merak duygusunun yarının yenilikçi çözümlerine dönüşeceğine inanıyoruz. Üç yıl sürmesini planladığımız MakerUp programı ile her yıl 5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
“Çocukların fırsatlara erişimlerine katkı sağlayacak”
UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, özel sektör ile yürütülen ortaklıkların çocuklar için daha aydınlık bir gelecek inşa etmenin en temel unsurlarından biri olduğuna vurgu yaparak, “ÇİMKO ile yürüttüğümüz iş birliği, bilgi birikimimizi, güçlü yönlerimizi ve kaynaklarımızı bir araya getirerek çocuklar ve içinde yaşadıkları toplum için kalıcı ve anlamlı bir fark yaratabileceğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ekşi ise programın sahadaki uygulama ortağı olarak TKV'nin rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: "Maker sınıfları, çocukların yalnızca teknolojiyle tanışmasını değil; güvenli bir ortamda denemeye, üretmeye ve kendi çözümlerini geliştirmeye teşvik edilmesini hedefliyor.”