Teknopanel, İstanbul’daki Sahra Hastanelerinin çatılarına imzasını attı

12 Mayıs 2020

MERSİN- Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı ile mücadele kapsamında idari, operasyonel ve insani yardım hizmeti sağlanması için İstanbul’da nisan ayında inşaat çalışmalarına başlanan sahra hastanelerinin yapım çalışmaları 8 bin işçiyle aralıksız olarak devam ediyor. 45 gün gibi kısa bir sürede 1000’er adet yatak kapasitesine sahip Sancaktepe Sahra Hastanesi’nin 70 bin metrekare, Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesi’nin ise 52 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermesi planlanırken, Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki fabrikalarında Sandviç Panel ve EPS üretimini gerçekleştiren Teknopanel, projenin çatı bölümlerine imzasını attı.

Projedeki tek katlı hastane ve lojman binalarına, kısa süre içerisinde 90 bin metrekare taş yünü yalıtımlı çatı ve cephe sandviç panel ürünleri tedarik ettiklerini ifade eden Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “İstanbul’da yapımı tamamlanmak üzere olan Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı Sahra Hastanesi projelerinde yer alan hastane ve lojman binalarında kullanılmak üzere, Sakarya fabrikamızda üretilen yaklaşık 90 bin metrekare taş yünü çatı ve cephe sandviç panellerini gönderdik. İnşaatın zamanında tamamlanmasına katkı sağlamak için tüm satın alma, üretim ve nakliye süreçlerini hızlandırdık. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında birçok özel projenin tedarikçisi olsak da, ülkemizin bugünü ve geleceği için çok büyük anlamı ve değeri olan Sahra Hastanesi projesinin çözüm ortakları arasında yer almaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz” diye belirtti.