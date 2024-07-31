Teknopanel, yerli sermayesi ve yatırımlarıyla değer oluşturuyor

Teknopanel A.Ş., stratejik noktalarda bulunan toplamda 128 bin metrekare alan üzerine kurulu Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’daki üretim tesislerinde ürettikleri sandviç panel ve EPS ürünlerini müşterilerine hızlı ve etkin çözümler üreterek ulaştırıyor. Türk markası olarak 500’ü aşkın çalışanı, yurt içinde 150, yurt dışında ise 120’den fazla hizmet noktasıyla Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’da yer alan 106 ülkeye ihracat yapıyor. Yakın zamanda devreye alacağı 20 milyon euro değerindeki toplam 55 bin metrekare kurulu alana sahip yeni yatırımıyla Kuzey Makedonya üzerinden global marka olma yolculuğunda sağlam adımlar atmayı hedefliyor.

“Avrupa ve Balkan pazarındaki varlığımızı güçlendireceğiz”

Avrupa’nın en modern tesislerine sahip şirketleri arasında yer aldıklarını söyleyen Teknopanel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Kahveci, yurt içindeki dört fabrikasında; yıllık toplam sandviç panelde 13,5 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 1,6 milyon metreküp ile sektörün önemli üretim kapasitesine sahip şirketlerinden biri olduklarını ifade etti. İlk yurt dışı yatırımlarından söz eden Kahveci, Kuzey Makedonya’nın yıllık toplam üretim kapasitesinin sandviç panelde 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküp olacağını aktardı. Kahveci, “Yeni yatırımımızla gerçekleştireceğimiz üretim, satış ve pazarlama faaliyetleriyle Avrupa ve Balkan pazarlarındaki varlığımızı ve bilinirliğimizi güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

İSO 500’de 10’uncu kez sektör liderliğini sürdürüyor

Firmalarının kurulduğu günden bugüne dek büyüme politikaları ile önemli başarılara imza attığını anımsatan Orhan Kahveci, İSO tarafından yapılan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında bu yıl da sektörün liderlik bayrağını aralıksız 10’uncu kez taşımaya devam ettiklerini vurguladı. TİM 1000’de bulunmanın da gururunu yaşadıklarından söz eden Kahveci, “Bunların yanında Türkiye’nin en büyük firmalarının listelendiği Capital 500, Fortune 500 gibi prestijli mecraların listelerinde yer alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Karbon ayak izini azaltacak önlemler aldık”

Orhan Kahveci, lider şirketlerin ülkelerine ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun altını çizdi. Sektörün öncüsü olmanın kendilerine çevresel ve toplumsal sorumluluk yüklediğinin farkında olduklarını söyleyen Kahveci, önceliklerine sürdürülebilir üretim ve ürünleri koyarak, sahip oldukları sektörün ilk ve tek Ar-Ge Merkezinde gerekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yaptıklarını anlattı. Üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltmak için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Kahveci, “Fabrikalarımızın çatılarında yer alan solar panellerle üretimde kullandığımız enerjimizi doğadan sağlıyoruz. Yalıtım odaklı ürünlerimize güneş panellerinin monte edilebileceği yeni ürünleri ekledik. Geliştirmekte olduğumuz yeni yeşil dönüşüm projelerini yakın zamanda sektöre sunacağız” diye konuştu.

“Turquality markalaşma programına dahil olduk”

Kahveci, Türkiye’den küresel markalar çıkarmak ve ülke ihracatını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan, üretimden pazarlamaya, satışlardan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan, dünyada ilk devlet destekli Turquality markalaşma programına dahil olduklarını belirtti. Her yıl elde ettikleri başarılarla sınırlarını genişlettiklerini söyleyen Kahveci, “Üretim ve ihracatımızla Türkiye’nin ekonomisine destek olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.