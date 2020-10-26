Teknopark İstanbul, Sıfır Atık Belgesi aldı

26 Ekim 2020

Teknopark İstanbul, yaptığı açıklama ile 'Temel Sıfır Atık Belgesi' aldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye’de sıfır atık belgesi alan ilk teknopark unvanına kavuşan Teknopark İstanbul’da sıfır atık projesi kapsamında yürütülen çalışmalar 2019 yılında başladı.

Teknoparkta yer alan firmalara ve personellere sıfır atık konusunda eğitim verilerek yoğun şekilde farkındalık yaratılması sağlandıktan sonra Teknopark İstanbul Çevre Danışmanı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Uygulama Rehberi tüm Ar Ge firmaları ile hizmet alınan tüm firmalara iletildi ve ticari alanlar Atık Yönetimi konusunda denetlendi. Tüm bu hazırlıkların ardından Teknopark İstanbul, 2020 Ağustos ayı itibarıyla Temel sıfır Atık Belgesi’ni aldı. Teknopark İstanbul’un sıfır atık projesi kapsamında yeni hedefleri ise, Gümüş, Altın ve Platin Sıfır Atık belgelerini almak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Teknopark İstanbul olarak çevre duyarlılıklarının üst seviyede olduğunu söyledi. Sıfır atık programları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir önem taşıdığın belirten Topçu, "2019’da uygulamaya başladığımız Sıfır Atık programlarımızla 231 ağacın kesilmesini önledik, 23 bin 813 litre ham petrolün kullanılmasının önüne geçtik. 5,43 ton hammaddenin kullanılmasını engelledik. 380 metreküp su tasarrufu sağlayarak doğal su kaynaklarını koruduk ve 110430 kw/h enerji tasarrufu sağladık. Bu rakamlar bizim için oldukça mutluluk verici ve 2021 yılının sonunda bu kazançların yüzde 50 arttırılmasını hedefliyoruz. Bu konudaki en önemli iki paydaşımız ise Pendik Belediyesi ve Teknopark İstanbul içerisinde bulunan firmalarımız oldu. Pendik Belediyesi Türkiye’nin ilk ve tek Tam Otomatik Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisine sahip.”