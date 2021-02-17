Teknosa, 2021’de 80 milyon TL yatırım yapacak

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, pandemiyle geçen yılın ardından yeniden kara geçti. Şirket, 2020 yılının şirketin kuruluşundan itibaren geçen 20 yılın en iyi performansıyla tamamlandığı açıkladı. Bu yılı yatırım yılı ilan eden Teknosa, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi odağında 80 milyon TL yatıracak. Bu yatırım ile yaklaşık 500 kişilik istihdam hedefleniyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre şirket, dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket, 2020’nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon liraya, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon liraya çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı.

Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36’lık büyüme ile 5,6 milyar liraya, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon lira kar düzeyine taşıdığını duyurdu. E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3,6 katına çıkarak, 1 milyar lirayı geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi.

"Geçen yılın iki katından fazla yatırımı hayata geçireceğiz"

Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında 5.6 milyar lira ciroya ve 85.3 milyon lira net kâra ulaştıklarını belirten Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Teknoloji altyapımızı güçlendirmek ve çeşitlendirmek üzere bu yıl yatırımlara hız vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon liralık yatırım hayata geçirilecek." dedi.

Teknosa'nın 2020 yılında 38 milyon lira yatırım yaptığını, 2021 yılında yatırımlarını artırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedeflendiklerini anlatan Barış Oran, şunları söyledi: “2020 yılı pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Ciro ve kârlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz."

Yatırımı mağazaların dijitalleştirilmesine harcayacak

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise yatırımlarının dijitalleşmeye ve kişiselleştirilmiş hizmetlere yapılacağını belirterek, “Yatırımı daha çok mağazaları dijitalleştirmeye harcayacağız. Bugün 68 ilde 211 mağazamız var. Bunu pek değiştirmeyi düşünümüyoruz. Bazen taşınmalara oluyor, mağazaları daha iyi lokasyonlara taşındığımız oluyor. Müşterilere daha iyi mağaza deneyimi için satış elemanlarımıza sunduğumuz el terminallerini daha da yaygınlaştıracağız.” diye konuştu.

Gürcan, pandemi sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme, değişen beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmeti anında sunma konusunda başarı sağladıklarını vurguladı.

Gürcan, şöyle konuştu: “Pandemi süreci, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağlarken, tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark yarattık. Web-chat’in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulaması ile sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık."