Teknosa, bu yıl 1 milyar TL yatırım için kolları sıvadı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü dönüşüm programını, ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ fazıyla güçlendiriyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, finansallara sahip çoklu kanallı bir perakendeciye dönüşmek amacıyla başlattığı programda, 2023 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla dijital altyapı ve çözümlere odaklandı. Teknosa, ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ programı kapsamında dijital ve deneyim odaklı mağazacılık, pazaryeri, kanallar arası geçişkenlik, tedarik zinciri ve yapay zekâ konularında gerçekleştirdiği yeniliklerini artıracak.

Global tüketici elektroniği pazarının geçen yıl yüzde 3 küçülerek 813 milyar dolar olduğunu belirten Sitare Sezgin, sektörde tek büyüyen alanın küçük ev aletleri ve fotoğrafçılık olduğunu aktardı. Türkiye pazarının ise 22.5 milyar dolar büyüklüğünde olduğuna dikkat çeken Sezgin, Türkiye pazarının globalden pozitif ayrışarak yüzde 40 artış gösterdiğini bildirdi.

Müşteri sayısı yüzde 45 arttı

Teknosa’nın 2023 finansal sonuçlarının açıklandığı ve 2024 hedeflerinin paylaşan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla istikrarlı bir biçimde büyüdüklerini söyledi. 2023 yılında cirolarının enflasyon muhasebesinin düzenlenmiş sonuçlara göre 47,3 milyar TL’ye, net kârlarının ise 748 milyon TL’ye çıkardıklarını kaydeden Sezgin, ‘’E-ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık.

2019 yılından bu yana uyguladığımız dönüşüm programımızın başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Finansal ve Operasyonel’, ‘Servis ve Özel Marka’, ‘Dijital Kanallarda Pazaryeri’ ve 2023 yılı üçüncü çeyrekte başlattığımız ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ başlığında uçtan uca yeniliklere imza atıyoruz. Dönüşüm programını uyguladığımız 4,5 yıl içinde her alanda performansımızı artırdık. Web sitemizdeki trafik 2 kat arttı.

Müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 45 artış oldu. Periyodik olarak yapılan değerlendirme ve ölçümlerde NPS yani Tavsiye Edilme Skorumuz 30 puan arttı. Pazaryeri dahil e-ticaret payımız 2,3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1,5 puan artış oldu. Bu yıl da dijital alt yapı ve çözümlere odaklanarak, şirketimizi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeni kategorilerle büyüyecek

Bu yıl 1 milyar TL yatırım planladıklarını belirten Sezgin, dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, IT, yapay zeka çözümleri, mağaza açılışları ve renovasyonları için yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

2024 yılında da pazarın üzerinde büyüyerek, sürdürülebilir kârlılığı korumak istediklerini belirten Sezgin, şöyle konuştu: “Sektörümüzdeki ilk teknoloji odaklı pazaryerinde ürün çeşitliliğimizi 36 kat artırıp, 200 bin adede çıkardık. Uzun vadede hedefimiz Teknosa’yı pazaryerinde oluşturduğumuz yeni kategorilerle büyütmek. Yakın zamanda wellbeing için ürün gamımızı genişleterek, teknosa.com’da özel bir sekme açtık. Bu yeniliğimizle Türkiye’de kendi sektörümüzde wellbeing konusunu sahiplenen ilk şirket olduk.

Pazaryeri ile daha da güçlendirdiğimiz dijital kanallarımızla e-ticaret brüt işlem hacmimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer yandan mağaza ağımızı gelişen trendlere uygun olarak dönüştürmeye devam ediyoruz. 2022 yılı ikinci yarısından itibaren 28 mağazamızı dijital konsepte dönüştürdük. Sektörde bir ilk olan yeni dijital mağaza konseptimiz çok daha rahat, dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya sahip” diye konuştu.

80 mağazada yenilenebilir enerji kullanıyor

Teknosa’nın tüm işlerinin merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Sezgin, 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’a ulaşmak istediklerini belirterek, ‘’Bunun için de yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve döngüsel ekonomiye katkı sunan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Adana Sabancı mağazamızın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurduk. Burada kurduğumuz paneller yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eşdeğer olarak yıllık 175 bin kWh elektrik üretimi yapıyor. Lojistik merkezimiz ile 80 mağazamızda yenilebilir enerji kullanıyoruz’’ diye konuştu.